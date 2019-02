« Tempête de Clásicos »

En Espagne, le tirage au sort des demies-finales de Coupe du Roi a eu lieu hier et surprise, c’est l’affiche de rêve qui est tombée, le Clásico ! Forcément aujourd’hui le choc fait la une de la majorité des journaux sportifs ibériques. Il faut dire que juste après les matchs allers retour de la Copa del Rey, il y aura un troisième Clásico. Trois rencontres en seulement 24 jours comme l’explique As, qui parle même de « Tempêtes de Clásicos ». Les autres médias espagnols ne sont pas en reste bien sûr, pour Marca c’est carrément une « Bombe ! » Alors que la presse catalane elle, reste un peu sobre. Mundo Deportivo titre : « Triple Clásico » et Sport , « Un triplé de Clásico ».

L’ombre d’Antonio Conte plane au-dessus de Spalletti

En Italie, le cas de l’entraîneur de l’Inter, Luciano Spalletti, fait les gros titres ! Le Corriere dello sport parle d’un « Chaos chauve ». Pour le quotidien, la distance entre le club et son coach, augmente de plus en plus, et seule une très bonne fin de saison pourrait garantir un avenir à ce dernier... Après des résultats irréguliers, c’est notamment l’élimination en Coupe d’Italie qui coute cher à Spalletti. Surtout que « l’ombre de Conte s’allonge toujours plus », explique le Corriere... Une information que partage également la Gazzetta dello sport qui place l’ancien coach de Chelsea en une du journal et titre : « Spalletti - Conte, le sprint long ».

Jurgen Kloop s’en prend à Kyle Walker

En Angleterre, les tabloïds ne parlent que d’une chose. Le tweet parodique de Kyle Walker sur Liverpool, et surtout sur la réponse de Jurgen Kloop. Le défenseur de Manchester City a posté un tweet, supprimé depuis, avec une photo d’Harry Maguire, joueur de Leicester qui a accroché les Reds (1-1) cette semaine, avec comme légende « Ils croyaient qu’ils allaient partir avec 7 points d’avance ». Une petite pique à laquelle à ensuite répondu l’entraîneur du leader de Premier League : « Je n’ai jamais fêté le fait qu’un adversaire lâche des points ou perde un match. Pour moi ce n’est pas possible... Tu dois t’occuper de tes propres affaires. Pour les supporters c’est différent, mais bon les gens évoluent », a-t-il déclaré comme le rapporte le Sun.