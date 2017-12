Sterling, Werner et Icardi sur les tablettes du Real Madrid

Mal en point en Liga où ses attaquants, notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, sont en panne d’efficacité depuis le début de la saison, le Real Madrid va, semble-t-il, passer à l’action cet hiver afin de trouver un buteur. À en croire Marca, en plus du gardien de Bilbao, Kepa, les Merengues vont tenter de faire signer, soit Timo Wener, de Leipzig, soit Mauro Icardi, de l’Inter Milan. Deux pistes déjà connues, mais qui se préciseraient donc. Le Mirror Sport apporte de son côté un nouveau nom à cette short-list offensive : celui de Raheem Sterling. L’attaquant de Manchester City, qui n’a toujours pas vu ses dirigeants lui proposer de prolonger après un début de saison canon, s’attire les vues de la Casa Blanca. Les Madrilènes seraient en effet intéressés par son profil et pourraient s’introduire dans la brèche.

Hazard hésite à prolonger à Chelsea

Hier, le Daily Express indiquait sur son site internet que le manager italien de Chelsea Antonio Conte avait demandé à ses dirigeants d’accélérer les négociations afin de prolonger le plus rapidement possible les deux Belges, Eden Hazard et Thibaut Courtois. Une demande semble-t-il reçue par Roman Abramovitch et son équipe qui aurait proposé 340 000 euros par semaine en salaire à l’ancien Lillois. Mais comme l’indique The Times ce matin, ce dernier réfléchirait encore à dire oui et à rester encore à Londres. En effet, il pense qu’une prolongation le bloquerait à Stamford Bridge et ne lui permettrait pas un jour de rejoindre le Real Madrid, club dans lequel il aimerait évoluer dans le futur. En tout cas, c’est un sacré feuilleton qui s’engage pour les Blues.

Clattenburg « a laissé Tottenham s’autodétruire »

Incroyable révélation ce matin en Angleterre. Plusieurs journaux britanniques dont le Daily Star relaient les propos de l’ancien arbitre international, Mark Clattenburg. Celui-ci revient sur le match très chaud entre Chelsea et Tottenham en 2016 qui pouvait encore permettre aux Spurs d’être champions. Mais alors qu’ils menaient 2-0, les hommes de Pochettino ont vu deux de leurs joueurs se faire expulser. Des cartons rouges totalement logiques et qui auraient pu être suivis d’autres. « Certains arbitres auraient sorti des rouges, Tottenham aurait terminé à sept ou huit et probablement perdu le match avant de s’en servir comme excuse. Mais moi je ne voulais pas leur donner cette excuse. Mon plan de jeu, c’était de les laisser perdre le titre d’eux-mêmes. » Le score final sera de 2-2 et c’est Leicester qui décrochera le titre cette année-là. Clattenburg arbitrera lui notamment la finale de l’Euro 2016 entre la France et le Portugal.