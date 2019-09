Klopp et l’humour allemand

En Angleterre, Jürgen Klopp s’affiche à la Une du Daily Star. En conférence de presse ce lundi, il a été interrogé sur un possible départ, puisque certaines rumeurs parlaient d’un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone pour lui. Même son propre agent, dans une récente interview, avait affirmé que le coach des Reds pourrait être tenté de faire ses valises, en raison de la mauvaise météo à Liverpool. « Il a voulu faire une blague alors maintenant, je dois être sérieux avec ça. C’est de l’humour allemand, mais évidemment personne n’a compris ! Je vous assure, tout va bien avec la météo », a répondu donc avec humour le technicien allemand.

Les records de Fati

Ce mardi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund, la nouvelle sensation du Barça Ansu Fati pourrait battre deux records de précocité, à 16 ans 10 mois et 21 jours. S’il rentre sur le terrain, il sera le plus jeune joueur du Barça à fouler une pelouse de Ligue des Champions. Jusqu’à présent, c’était toujours Bojan, en 2007, qui est rentré à 17 ans et 22 jours. Mais le deuxième record est encore plus excitant : s’il rentre et qu’il marque, il deviendra le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, détrônant ainsi Peter Ofori-Quaye (Olympiakos) qui en 1997 a marqué à l’âge de 17 ans et 195 jours.

Du chantage au racisme...

En Italie, ce qui retient notre attention ce mardi sur la Une du Corriere dello Sport c’est cette citation : « donnez-nous des billets de match gratuits ou alors on va entonner des chants racistes ». Un titre qui fait froid dans le dos et qui correspond à douze ultras de la Juventus arrêtés à Turin hier, qui faisaient donc du chantage au racisme envers leur propre club pour obtenir des tickets d’entrée au stade.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10