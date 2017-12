Lukaku trop musclé

À la Une du Sun, on retrouve Romelu Lukaku ce vendredi, torse nu et bombé. L’imposant attaquant belge inquiéterait les dirigeants de Manchester United. C’est une information exclusive du tabloïd : José Mourinho aurait peur que son attaquant ne soit plus aussi vif qu’avant. Les docteurs du club auraient rapporté au technicien portugais que Lukaku serait en surpoids. Mais attention, les médecins précisent qu’il ne s’agit pas de gras mais bien de muscle en trop. Apparemment, le grand copain de Paul Pogba passerait un peu trop son temps à la salle de sport.

Aouar dans le viseur des Barcelonais

En Espagne, Mundo Deportivo affiche déjà les cibles du Barça pour juin prochain. En effet, le quotidien dresse une petite liste de quatre joueurs avec beaucoup de potentiels. Leon Goretzka du FC Schalke 04 est l’une des priorités. II est d’ailleurs en fin de contrat en juin 2018 et il pourrait débarquer librement à Barcelone cet été. Arthur Henrique de Grêmio est également visé. Mais ce n’est pas tout, le journal ajoute le nom du Lyonnais Houssem Aouar. Et ce n’est pas la première fois que son nom est cité du côté de Barcelone. Enfin, Kai Havertz, pépite du Bayer Leverkusen, est également dans le viseur.

Les fans du Real Madrid veulent Harry Kane

Dans un sondage organisé par le quotidien Marca, les fans du Real Madrid ont préféré Harry Kane plutôt que Neymar. En effet, le média espagnol a demandé aux supporters madrilènes : « Quel joueur star devrait être recruté à l’avenir ? » Et à 34% c’est donc l’attaquant de Tottenham, meilleur buteur sur l’année 2017, qui a été élu. L’Anglais devance Neymar, qui lui récolte 23% des votes. Derrière, on retrouve Mbappé à 14% et enfin Lewandowski, Hazard, Icardi et Dybala.