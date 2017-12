Le désir du FC Barcelone de renouveler un effectif vieillissant n’est plus un secret pour personne. Surtout dans l’entrejeu. Dernièrement, le nom du Marseillais Maxime Lopez avait, par exemple, été cité dans la presse catalane parmi les possibles solutions pour l’après-Iniesta. Mais depuis, plus rien. Ce qui ne signifie pas que la Ligue 1 n’est plus observée par le géant espagnol. Loin de là. Et visiblement, Lyon semble être un lieu où les yeux catalans sont rivés.

Après avoir enrôlé le roc Samuel Umtiti, les Blaugranas s’intéressent aujourd’hui au jeune Houssem Aouar selon L’Équipe du jour. Âgé de 19 ans à peine, le milieu rhodanien a fait ses premiers pas au sein de l’équipe première lyonnaise le 16 février dernier en Ligue Europa sur le terrain de l’AZ avant de connaître sa première apparition en Ligue 1 deux mois plus tard à Bastia. Considéré comme l’une des nouvelles pépites du centre de formation de l’OL, Aouar plaît énormément au Barça qui a même passé la seconde pour manifester son intérêt.

Le Barça prend contact avec l’agent d’Aouar

Outre les traditionnelles observations en tribune, le club espagnol a surtout noué contact avec l’agent du joueur afin de faire savoir qu’il est sur le coup. Mis au courant de l’intérêt blaugrana, l’OL n’aurait pas été directement contacté par Barcelone. Quant au joueur, son entourage ne lui aurait pas signifié l’existence de cette piste, histoire de ne pas trop le déconcentrer. Aujourd’hui, difficile de faire autrement et pour les Gones, il va falloir se pencher sérieusement sur ce cas.

Car si un départ cet hiver semble exclu, l’OL sait qu’il a déjà dû batailler l’été dernier pour convaincre son joueur de signer son premier contrat professionnel avec les Gones et lancer ainsi sa carrière au Groupama Stadium. Un an plus tard, c’est donc une autre négociation compliquée qui s’annonce, même si un départ en Catalogne est encore très loin d’être acté. De plus, si l’intérêt du Barça se confirme, Aouar prendra-t-il le risque de quitter son cocon familial si jeune pour rejoindre un effectif riche en concurrents de poids dans son secteur de jeu ? À suivre.