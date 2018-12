Le mercato d’hiver approche à grands pas. Pas mal de clubs ont besoin d’ajuster leur effectif afin de rattraper une première partie de saison décevante. D’autres dossiers vont pouvoir se négocier sur le plus long terme. Il s’agit des joueurs libres en juin 2019. Ils sont nombreux à être dans cette situation, certains étant encore liés à de grandes équipes mais de très bons coups sont possibles pour la saison prochaine. Foot Mercato a dressé une liste d’éléments majeurs ou au CV étoffé qui seront bientôt libre de s’engager où bon leur semble. On commence par les gardiens où quatre internationaux voient leur contrat se terminer en juin prochain.

Areola, un champion du monde en fin de contrat

Il y a d’abord le champion du monde Alphonse Areola. Alors qu’il négocie depuis longtemps un nouveau bail avec le PSG en compagnie de son agent Mino Raiola, un accord n’a toujours pas été trouvé. Il n’est pas seul dans cette situation en Ligue 1 puisque Ciprian Tatarusanu est aussi libre dans six mois. Le portier de 32 ans s’est déjà dit ouvert à une prolongation mais le dossier est en stand-by. À 36 ans, Petr Cech devrait lui quitter Arsenal quand à David De Gea, son dossier est épineux à Manchester United. Le gardien aimerait bien revenir en Espagne mais les places sont pour le moment occupées dans les grands clubs.

Godin, Felipe Luis ou encore Alderweireld alertent le marché

Chez les défenseurs, il y a également quelques jolis noms à attirer. Courtisé par le PSG l’été dernier alors que l’Atlético Madrid réclamait 15 M€ pour le laisser partir, Felipe Luis sera cette fois-ci libre. Son coéquipier et capitaine Diego Godin est dans la même situation mais sa situation avance selon les récents propos d’Enrique Cerezo son président. En Angleterre, David Luiz sera bientôt libre et aimerait prolonger à Chelsea. Gary Cahill lui devrait partir. À Manchester City, Pep Guardiola voudrait conserver Vincent Kompany qui est arrivé au club en 2008 mais ne compte sans doute pas sur Eliaquim Mangala. Chez le voisin de United, Antonio Valencia vit certainement ses derniers mois, lui qui a posé ses bagages en 2009. Enfin du côté de Tottenham, une page pourrait se tourner également puisque Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont en fin de contrat. Ce dernier dispose d’une année en option mais il est courtisé par Manchester United de longue date.

Où ira Adrien Rabiot ?

Du côté des milieux de terrain, le feuilleton Adrien Rabiot est toujours d’actualité. L’international français est en conflit avec sa direction. Le PSG n’a toujours pas dit son dernier mot, en témoigne sa dernière proposition qui offre au joueur le même salaire que Thiago Silva, mais c’est la durée qui pose problème depuis maintenant un an et demi. Aaron Ramsey est lui aussi bien parti pour quitter son club de presque toujours. Le Bayern Munich garde un oeil attentif à sa situation. À Manchester, il n’y a pas que Valencia qui est en fin de contrat. Les Espagnols Juan Mata et Ander Herrera sont également annoncés sur le départ, surtout qu’ils ne sont pas toujours titulaires. Très peu utilisé par Sarri, Cesc Fabregas va vraisemblablement partir de Chelsea. À bientôt 33 ans (il les aura le 4 janvier prochain), James Milner a fêté récemment sa 500e en Premier League mais il semble poussé vers la sortie par Liverpool. Enfin, Mousa Dembélé (Tottenham) ou encore Daniele De Rossi, qui n’a connu que la Roma dans sa vie, sont également en fin de contrat.

Martial stop ou encore à Manchester United ?

Au rayon des attaquants, ou autres joueurs offensifs, il y a quelques bonnes affaires à renifler. On commence par les Munichois Ribéry et Robben en partance de Bavière. Arrivés respectivement en 2007 et 2009, les deux joueurs sont expérimentés pourraient faire une dernière pige intéressante avant de raccrocher ou d’aller se faire un dernier billet sur un autre continent. En Angleterre, Daniel Sturridge ne devrait pas faire long feu à Liverpool, lui qui a longtemps été annoncé sur le départ l’été dernier. Olivier Giroud dispose d’une année en option à Chelsea, tout comme Anthony Martial à Manchester United. Si le premier devrait rempiler, le second n’est sur de rien alors que la Juventus est aux aguets. Enfin, Jean-Pierre Rivère a déjà annoncé que Mario Balotelli jouerait probablement sa dernière saison à Nice.