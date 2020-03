Ce mois-ci, nous vous avons encore proposé une sélection de 5 joueurs pour 5 postes différents : gardien de but, défenseur central, latéral (piston), milieu de terrain et attaquant. Parmi notre sélection, seul un joueur était déjà présent le mois dernier : Josip Ilicic.

Les gardiens de but :

Hugo Lloris : de retour après une grave blessure au coude gauche qui l’avait éloigné des terrains pendant 3 mois, Lloris a effectué un retour en fanfare, se montrant déterminant à plusieurs reprises malgré les mauvais résultats de Tottenham en février. Sa performance XXL contre le RB Leipzig, malgré la défaite (1-0) en Ligue des Champions, a marqué les esprits.

Steve Mandanda : vous nous l’avez réclamé le mois dernier mais il n’avait joué que 3 matches. Ce mois-ci, il est bel et bien présent car il a enchaîné les matches et les bonnes performances. El Fenomeno a retrouvé son meilleur niveau cette saison, pour le grand bonheur de l’OM et de ses supporteurs.

Péter Gulacsi : le gardien hongrois commence à faire de plus en plus parler de lui. Ses grandes prestations contre Tottenham en Ligue des Champions et contre le Bayern Munich en championnat, où il a multiplié les arrêts déterminants dont une frappe à bout portant de Goretzka, lui ont permis d’augmenter sa cote de notoriété.

Kasper Schmeichel : Leicester City a tourné au ralenti ce mois-ci au contraire de Kasper Schmeichel qui a notamment sorti un penalty d’Agüero par exemple. Sans ses performances, son équipe aurait pris beaucoup plus de buts en février.

Thomas Strakosha : le gardien albanais, qui est né en Grèce, progresse d’année en année. Cette saison 2019/2020 est sans doute la meilleure de sa jeune carrière. Il ne s’est pas raté contre l’Inter Milan, le choc du mois dernier en Serie A, preuve de sa montée en puissance.





Les défenseurs :

Dayot Upamecano : défenseur moderne, fort dans les duels mais aussi très bon relanceur, Upamecano a sorti son épingle du jeu ce mois-ci. Il a été bon lors des deux chocs de Bundesliga contre le Bayern Munich et contre le Borussia Mönchengladbach. Contre Gladbach, il a su remonter la pente après avoir été bousculé en première période par Marcus Thuram notamment.

Stefan Radu : au départ, on voulait retenir Francesco Acerbi, qui a été encore énorme en février, mais vu que Stefan Radu a joué plus de matches et a aussi été bon, on a choisi l’international roumain. Généreux à défaut d’être élégant, Radu est un lieutenant parfait qui donne tout ce qu’il a chaque soir. Ses prestations ont été très solides en février.

Harry Maguire : Manchester United va mieux depuis un mois. Il ne prend plus beaucoup de buts et Maguire y est pour beaucoup. Il a enfin digéré le prix de son transfert, environ 87 M€, soit le transfert le plus cher pour un défenseur central. Et en février, il a montré pourquoi il valait si cher. Impérial dans les duels, serein à la relance, il s’est même permis d’inscrire un but important contre Chelsea.

David Alaba : replacé définitivement en défenseur central par Hansi Flick, David Alaba s’avère être vraiment bon à ce poste. Rapide et donc capable de couvrir ce qui se passe dans son dos, bon dans l’anticipation, précis dans ses relances, Alaba a toutes les qualités d’un bon central et son mois de février a été plus que satisfaisant.

Lukas Piszczek : on a hésité à sélectionner le Rémois Yunis Abdelhamid mais on a finalement jeté notre dévolu sur la surprise Lukas Piszczek. L’ancien arrière droit joue désormais en défense centrale dans la défense à 3 de Dortmund. Remplaçant d’Akanji, qui a déçu cette saison, Pisczcek a été propulsé titulaire contre Francfort et il a été excellent contre le PSG en Ligue des Champions. Depuis qu’il est dans le 11 de départ, Dortmund n’a pas pris de but en championnat. Ce n’est pas une coïncidence !





Les latéraux :

Alphonso Davies : on avait voulait le mettre dans la sélection du mois dernier mais il n’avait pas joué assez de matches (3). Il nous avait tellement impressionnés que l’on a failli faire une exception. Son match contre Chelsea en Ligue des Champions en février a mis tout le monde d’accord. Alphonso Davies, c’est une fusée quasiment inarrêtable. Ailier de formation, il a été replacé arrière gauche mais sa qualité de percussion mêlée à sa bonne qualité de frappe en font déjà un arrière dominant. Gros talent, et il a seulement 19 ans !

Raphael Guerreiro : piston gauche de Dortmund, Guerreiro est sans doute dans sa meilleure période. Polyvalent, sa faculté à pouvoir rentrer à l’intérieur du jeu met vraiment en difficulté ses adversaires d’autant qu’il a une très bonne frappe de balle. En février, il a inscrit 2 buts et donné une passe décisive.

Renan Lodi : sa grosse prestation contre Liverpool, où il a été partout, lui a permis de figurer parmi les sélectionnés. Cette saison, il y a peu de satisfaction du côté de l’Atlético mais lui en fait clairement partie.

Achraf Hakimi : après le piston gauche de Dortmund, place au piston droit. Hakimi continue d’impressionner cette saison. Véritable dragster sur son côté droit, l’international marocain fait beaucoup de dégâts dans les défenses adverses. En février, il a donné 4 passes décisives. Fort !

Angeliño : transfuge de Manchester City, Angeliño s’éclate à Leipzig où il est titulaire au poste de piston gauche. Pour son premier mois en Allemagne, l’Espagnol a réalisé 1 passe décisive et a marqué 1 but en plus d’avoir été vraiment régulier. On pourrait le retrouver à l’Euro s’il continue comme ça.





Les milieux de terrain :

- Emre Can : son transfert à Dortmund cet hiver a été l’une des meilleures opérations du mercato avec le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United (Mais on y reviendra après). Emre Can a apporté sa dureté et son aisance technique pour former un duo redoutable avec Witsel (qui aurait aussi pu être sélectionné).

Christopher Nkunku : trimbalé un peu partout sur le terrain, Nkunku n’est pas tout à fait un milieu de terrain mais pas tout à fait un attaquant non plus. Souvent placé en soutien de Patrik Schick en compagnie de Timo Werner dans le 3-4-3 de Nagelsmann, l’ancien parisien a brillé par son altruisme. Il a délivré 4 passes décisives contre Schalke 04. Oui 4 dans le même match ! Et 5 au total en février.

Luis Alberto : inconnu du grand public il y a encore quelques années, Luis Alberto ne laisse plus personne de marbre en Serie A. Le maestro de Lazio avait légèrement levé le pied en janvier mais il a remis un coup d’accélérateur en février en étant bon lors du choc contre l’Inter Milan.

Thiago Alcantara : depuis l’arrivée de Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich, Thiago Alcantara enchaîne les prestations XXL. Il ne fait pas forcément de statistiques mais il est toujours très propre dans son jeu.

Bruno Fernandes : le game changer de Manchester United, c’est lui. Depuis son arrivée, les Red Devils sont transformés et le Portugais n’a même pas eu besoin d’un temps d’adaptation. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives pour son premier mois avec United.





Les attaquants :

Erling Håland : le phénomène Håland n’est pas près de s’arrêter. Celui qui enchaîne but sur but cette saison a terrorisé la défense parisienne en Ligue des Champions avec sa puissance et sa vitesse. Son doublé contre le PSG a impressionné les observateurs comme ses 7 buts au total en février.

Josip Ilicic : seul joueur à être nommé pour la deuxième fois de suite dans notre High Five, Ilicic n’a pas volé sa place. Le Slovène joue à son rythme, se sert parfaitement de son corps, et fait étalage chaque semaine de sa technique au-dessus de la moyenne comme il l’a démontré contre Valence en Ligue des Champions.

Diogo Jota : c’est la surprise de la sélection mais l’attaquant portugais de 23 ans a vraiment brillé en février. Six buts inscrits dont trois contre l’Espanyol Barcelone en Ligue Europa. Il contribue largement à la bonne saison des Wolves, actuels sixièmes de Premier League.

Serge Gnabry : il s’était éteint à l’arrivée l’hiver pour mieux revenir en force. Serge Gnabry a profité du temps de jeu dont il a bénéficié pour le rentabiliser avec une ribambelle de buts. 5 en février dont un doublé très important contre Chelsea.

Robert Lewandowski : la machine à marquer a encore frappé en février. 7 buts (+2 passes décisives), pour le buteur polonais qui s’est malheureusement blessé contre Chelsea et que l’on ne devrait pas revoir avant avril.





Le High Five des abonnés vs le High Five de la rédaction