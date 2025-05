Lille : Jonathan David a l’embarras du choix pour son avenir

«Tout à un début et une fin. Je voulais vous annoncer moi-même qu’après tant d’années au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 5 magnifiques saisons ici. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et celui de Trophée des Champions. Je pense qu’avec ces deux trophées là, ensemble, on a vécu beaucoup de plaisir et de joie». Sur ces mots, Jonathan David annonçait ce mercredi soir la fin de son aventure avec le Lille OSC.

Arrivé de La Gantoise en 2020 contre 27 millions d’euros, soit le plus gros transfert du club nordiste, Jonathan David aura connu des débuts compliqués avant de finalement porter les Dogues au fil des saisons. Le buteur canadien comptabilise ainsi 109 buts et 30 passes décisives, ce qui en fait le 2e meilleur buteur de l’histoire de Lille derrière Jean Baratte et le meilleur buteur lillois en coupes d’Europe. Cette saison, Jonathan David, c’est notamment 16 buts et 5 offrandes en 31 matches de Ligue 1, ainsi que 9 buts et 4 offrandes en 14 rencontres de Ligue des Champions, tour préliminaire inclus. Un bilan solide pour faire ses adieux de la part du natif de Brooklyn qui sera évidemment un animateur du mercato estival.

Naples en tête mais …

Alors que sa valeur est estimée à 45 millions d’euros sur Transfermarkt, le buteur canadien sera un élément convoité, qui plus est avec ce statut de joueur libre. Depuis cet été, les clubs se positionnent et son nom revient régulièrement du côté de la Juventus où Randal Kolo Mani ne devrait pas rester. Le directeur technique de la Vecchia Signora Cristiano Giuntoli maintenait la surveillance de près. Mais le club italien n’est pas seul puisque Manchester United, Liverpool et l’Inter Milan sont également sur le coup de cette belle opportunité à prix réduit.

Chelsea a même coché le nom de Jonathan David mais les Blues ont d’autres options plus concrètes. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge sont aussi positionnés sur Victor Osimhen (Galatasaray), Hugo Ekitke (Eintracht Francfort), Benjamin Sesko (RB Leipzig) et Liam Delap (Ipswich Town). Selon les dernières indiscrétions de AS, c’est le Napoli - qui va chercher à vendre cet été Victor Osimhen et veut concurrencer Romelu Lukaku - qui s’est positionné. Néanmoins, un obstacle de taille subsiste, le salaire de 10 millions d’euros annuels que réclame l’attaquant à l’heure actuelle. Une somme très importante qui rend l’opération difficile sauf pour les formations de Premier League.