Liverpool inquiète l’Angleterre

Et si Liverpool, champion d’Europe en titre, était éliminé dès la phase de poule de la Ligue des champions dans deux semaines ? C’est ce qui inquiète la presse anglaise ce matin après le match nul des Reds à Anfield hier contre Naples (1-1). Toujours leaders de leur groupe avant la dernière journée, les hommes de Jurgen Klopp n’auront néanmoins pas le droit à l’erreur à Salzbourg le 10 décembre prochain sous peine d’élimination. Une défaite 0-1 par exemple couplée à une victoire de Naples les éliminerait. L’Angleterre a donc peur ce matin et le Guardian déclenche notamment « l’alerte rouge » sur sa première page. Pour le Daily Telegraph, Lovren et ses coéquipiers sont actuellement « sur un fil » alors que le Daily Express trouve le challenge intéressant. En effet, les champions en titre sont « poussés dans leurs limites » et vont devoir encore une fois se sortir d’un énième piège.

Le Real et le Barça sur Dybala

Éblouissant depuis quelques semaines avec la Juventus, Paulo Dybala attire tous les regards. De nouveau buteur décisif mardi soir en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-0), l’Argentin fait la une de Tuttosport ce matin. Le quotidien réclame aux dirigeants turinois de prolonger et de blinder sa star, actuellement dans une forme incroyable. Mais surtout le prolonger permettrait de se protéger des éventuels cadors voulant le recruter. Et d’ailleurs, comme le rapporte le Corriere dello Sport ce matin, les deux géants d’Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone, seraient tentés par l’attaquant argentin. Les Madrilènes cherchent un complément à Karim Benzema alors que les Blaugranas sont toujours en quête du futur successeur de Luis Suarez. Mais pas sûr que, si ces intentions se concrétisent, la Juve se laisse faire.

Lukaku au top pour la presse européenne

« Lukaku taille patron ! » Voilà comment est présentée la performance de l’attaquant belge, Romelu Lukaku, hier soir contre le Slavia Prague dans son pays. La Dernière Heure du jour ne tarit pas d’éloges sur son buteur, encore auteur d’un match splendide pour offrir la victoire à son équipe (3-1). Un but, deux passes décisives pour Lautaro Martinez ainsi que deux buts refusés par la VAR, la prestation du Belge a encore marqué les esprits. Il fait d’ailleurs la une en Italie où le Corriere dello Sport l’affiche sur sa première page. Tout comme la Gazzetta dello Sport, qui préfère mettre en avant son duo avec Lautaro Martinez, lui aussi étincelant de nouveau mercredi soir. Ils formaient hier la « LU-LA Park » pour le quotidien et sont désignés tous les deux comme « le plus beau couple de l’Inter ». Un couple attendu depuis maintenant quelques années par les supporters lombards.