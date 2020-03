MU espère le retour de Cantona

Du côté de l’Angleterre, la question de la reprise fait réagir. Elle fait même la Une du Daily Mirror, car les clubs de Premier League ont décidé que le championnat se terminerait coûte que coûte. Quitte à jouer les matchs à huis clos, et même la saison prochaine. Mais ce qui nous intéresse aussi dans l’édition de ce vendredi du tabloïd, c’est l’annonce du retour d’Éric Cantona à Manchester United. Véritable légende du club mancunien, Canto pourrait bien faire son comeback, écrit le Daily Mirror, c’est en tout cas la volonté des Red Devils. Selon le journal, la figure emblématique de United aurait dans un premier temps un rôle d’ambassadeur du club, et des discussions sont en cours entre les dirigeants à ce sujet. Voilà un retour qui pourrait faire beaucoup de bruit à Old Trafford.

Luka Jovic présente ses excuses

Pour finir ce tour de la presse, Luka Jovic fait la Une de Marca ce vendredi. Le jeune buteur du Real Madrid est en pleine tourmente, lui qui est parti de Madrid pour passer la période de quarantaine à Belgrade. Oui mais voilà, pour l’anniversaire de sa compagne, il a été aperçu dans les rues de la capitale serbe en train de faire la fête en plein confinement... Ce qui passe très mal auprès des autorités locales. Jovic risque d’ores et déjà une lourde amende mais pourrait bien s’exposer à une sanction bien plus grave en cas de récidive. Ce dernier a ainsi présenté ses excuses comme le rapporte Marca. « Je demande pardon si j’ai mis qui que ce soit en danger », a-t-il déclaré.

Le Barça s’intéresse à Camavinga

En Espagne, après celle de Zinedine Zidane au Real, la place de Quique Sétien est également assurée sur le banc du FC Barcelone si on en croit Sport. Le journal barcelonais parle aussi mercato ce vendredi avec notamment le prix d’Ivan Rakitic qui est fixé à 20M€, toujours d’après Sport. Mais surtout le Barça se positionnerait sur le jeune Eduardo Camavinga ! Selon le quotidien catalan les Blaugranas aimeraient le voir venir pour renforcer leur milieu de terrain sur le plan physique, et ils espèrent que son prix sera raisonnable. Toutefois, le Real Madrid et Liverpool se sont aussi penchés sur ce dossier, ce qui pourrait vite faire grimper les enchères...