On ne sait pas encore si la Liga connaîtra son issue cette saison. Dommage, car la bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour le titre de champion était particulièrement serrée, les Catalans possédant deux points d’avance à 11 journées de la fin. Par contre, si l’on en croit les informations du journal As, on sait déjà ce qu’il adviendra du futur de Zinedine Zidane sur le banc de touche.

L’entraîneur français, revenu sur le banc en mars 2019 pour succéder à Santiago Solari, n’était pas encore totalement contesté mais un nouvel échec en Liga combiné à une élimination précoce en Ligue des Champions (le Real Madrid était bien mal embarqué dans son huitième de finale face à Manchester City) aurait mené à une véritable réflexion de la part des dirigeants madrilènes. D’autant que l’option Mauricio Pochettino était jugée viable.

Avec quel effectif ?

La crise du coronavirus chamboule désormais cette hypothèse et comme l’explique As, Zinedine Zidane est déjà assuré d’être sur le banc de touche pour la saison 2020-2021, qu’importe comment l’exercice actuel s’achève, ou pas d’ailleurs. Face à l’incertitude qui touche la planète et donc le monde du football, Florentino Pérez ne veut pas en plus rajouter du flou sur le banc de touche et compte donc s’appuyer à nouveau sur l’entraîneur français.

Ce dernier a commencé à préparer la future saison, notamment en réfléchissant aux contours de son effectif. Il sait déjà quels sont les joueurs dont il ne veut plus, comme Bale, James Rodriguez, Mariano ou encore Luka Jovic, empêtré dans une drôle d’affaire en Serbie. Et devra trancher sur le retour, ou non, des prêtés comme Lunin, Achraf, Reguilón, Óscar Rodríguez, Odegaard, Ceballos, Kubo et Borja Mayoral. De quoi dessiner un beau futur onze en attendant de découvrir ce que le monde présent nous réserve.