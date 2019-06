« Libre pour la Juve »

Il ne semble plus y avoir de doute quant à l’identité du futur entraîneur de la Vieille Dame. Ce sera Maurizio Sarri. Il est « libre » titre Tuttosport en une de son édition du jour. C’est une information qui émane de Sky Italia à la base, il y a eu une réunion entre Sarri, son agent et la direction du club, au cours de laquelle le coach italien aurait fait savoir son de partir de Londres pour prendre le banc de la Juventus. Et le bras droit de Roman Abramovitch aurait donné son accord que résilier le contrat du coach des Blues. Pour le Corriere dello sport : il est « libre pour la Juve ». Et le technicien devrait signer un contrat de 3 ans à 6M€/an ajoute le quotidien.

Júnior Firpo est suivi de près par le Barça

Du côté de l’Espagne, le Barça aurait ciblé un autre défenseur à faire venir. Outre le dossier De Ligt qui n’avance plus, les Blaugrana s’intéresseraient de près à Júnior Firpo d’après Sport, le latéral gauche du Betis. Les Sévillans demanderaient au moins 30M€ pour le laisser partir. Un profil pour amener « de la concurrence à Jordi Alba » commente le journal catalan. D’ailleurs Mundo Deportivo fait aussi sa une sur le mercato Blaugrana et se met à rêver. Griezmann - Messi - neymar : « et pourquoi pas ? » Une piste qui semble moins réalisable que celle de Junior Firpo. Mais selon Mundo Deportivo, « Griezmann et Neymar veulent venir à Barcelone ». Mais le doute subsiste encore pour le Français, et pour le retour du Brésilien, il faudra que le PSG le place sur le marché des transferts. Peu de chance que ce rêve se réalise donc...

Gagner pour devenir immortel

Enfin on termine par l’Angleterre avec la finale de Ligue des Champions qui fait les gros titres des tabloïds. Ces derniers s’en donnent à cœur joie, et s’impatientent avant ce soir. The Sun parle de « Clashico », après les dernières sorties en conférence de presse des deux entraineurs de Liverpool et Tottenham. Pour le Daily Mirror, les gagnants seront « immortels ». Car la légende va s’écrire ce soir selon le quotidien anglais. The Indenpent préfère se concentrer sur le « dilemme Kane ». L’un des derniers choix de la saison à faire pour Pochettino. Sera-t-il aligné ce soir contre les Reds, alors qu’il revient de blessure ? Réponse ce soir !