9h50 : Interrogé sur la fin du mercato de Nice après la victoire du Gym à Rennes, le président Jean-Pierre Rivère a confirmé l’arrivée d’Hichem Boudaoui. Il a en parallèle indiqué que le club azuréen ne recrutera pas d’autres joueurs d’ici lundi soir minuit. « On a fait un mercato express avec cinq recrues (Dolberg, Ounas, Claude-Maurice, Nsoki, Boudaoui). Ils étaient tous ciblés et souhaités. Julien Fournier a fait un super boulot en très peu de temps. On ne prendra pas pour prendre. Hichem Boudaoui sera notre dernière recrue, je vous le confirme. On est sur une saison de transition. Il y a encore beaucoup de travail. »

9h38 : Wilson Isidor quitte l’AS Monaco. Le jeune attaquant international U19 tricolore rejoint Laval (National 1) en prêt pour la saison 2019-2020.

9h32 : selon 20 Minutes, l’OM touche au but pour Valentin Rongier. Un accord avec Nantes serait proche.

9h30 : d’après Skysports, le Real Madrid n’a pas abandonné l’idée de recruter Neymar en ce dernier jour de mercato.

9h25 : d’après les informations de Skysports, Henrikh Mkhitaryan est en train de voyager pour Rome et pourrait s’engager avec la Louve dans la journée.

9h20 : Rémi Oudin pourrait bien quitter la Ligue 1 et le Stade de Reims pour ce dernier jour de mercato. En effet, il pourrait rallier l’Italie et Florence pour s’engager avec la Fiorentina dans les prochaines heures.

9h13 : Fernando Llorente s’est engagé avec le Napoli. L’attaquant espagnol, laissé libre par Tottenham, s’est engagé pour un an.

9h01 : les Canaris vont enregistrer un renfort offensif dans les prochaines heures si on se fie aux informations publiées par RMC Sport. Il s’agit de Ludovic Blas, qui avait déjà annoncé son envie de quitter Guingamp. Le média explique que Nantes va débourser 6 millions d’euros - plus 1,5 millions d’euros sous forme de bonus - pour attirer le joueur de 21 ans. Guingamp aura également un pourcentage à la revente.

8h47 : « oui j’ai été contacté par l’OM. Après le premier club qui m’a contacté, c’est le Borussia Mönchengladbach. C’est un honneur d’être contacté par un club comme Marseille mais j’avais déjà donné ma parole à Gladbach », a expliqué Marcus Thuram au Canal Football Club ce dimanche soir.

8h42 : la fin du dossier Neymar a laissé des traces. L’Auriverde est parti aux États-Unis avec sa sélection nationale. Mais cette semaine, il s’est montré agacé et nerveux à l’entraînement jusqu’à s’en prendre à un de ses jeunes coéquipiers.

8h30 : Jakob Poulsen quitte Midtjylland et rejoint Melbourne Victory en Australie.

8h20 : selon Sky Italia, l’AS Roma va tenter de s’offrir Henrik Mkhitaryan dans les prochaines heures, et des discussions ont lieu avec Arsenal. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat.

8h08 : L’Olympique de Marseille va perdre Luiz Gustavo en ce dernier jour du mercato. Et il se pourrait que personne n’arrive. Voici l’ultime point mercato estival 2019 de Jacques-Henri Eyraud.

7h59 : vers un échange entre Ante Rebic et André Silva. Selon les informations de Sky Italia, Ante Rebic, l’attaquant croate de l’Eintracht Francfort est sur le point de rejoindre l’AC Milan. André Silva devrait lui faire le chemin inverse.

7h39 : Jérémy Menez veut bien revenir en Ligue 1. « Oui pourquoi pas. J’ai 32 ans maintenant, on commence à se faire un peu vieux mais il y a toujours une grande motivation. Le plus important, c’est le projet et après on verra bien. J’ai eu des offres et je vais y réfléchir cette semaine tranquillement » a déclaré le joueur sur beIN Sport, qui a aussi des pistes pour aller dans le Golfe Persique.

7h31 : pour vous mettre à jour, voici le JT mercato du dimanche 1er septembre 2019.

7h30 : bienvenue à tous dans ce live du dernier jour du mercato estival 2019. Beaucoup de mouvements sont à prévoir dans l’Hexagone où l’OM et le Paris SG sont loin d’avoir fini leurs emplettes.

