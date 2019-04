Mohanad Ali. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais ce grand espoir de 18 ans incarne à lui seul le renouveau du football irakien. Dans un pays meurtri par des années de guerre, ce milieu offensif talentueux symbolise les espoirs de toute une génération. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur d’Al Shorta affole les records et les efface les uns après les autres dans un pays, il est vrai, peu habitué à disposer d’un tel talent. Surclassé depuis sa plus tendre enfance, Mohanad Ali a fêté sa première cape avec les U16 d’Irak à 13 ans, puis avec les U17 à 15 ans, avant de faire ses débuts chez les A à 17 ans et six mois.

Un an plus tard, le natif de Bagdad, très populaire sur Instagram dans son pays (250 000 abonnés) totalise déjà 14 sélections en équipe d’Irak pour 8 buts. Un total énorme et une expérience déjà importante puisqu’il a notamment disputé 45 minutes contre l’Argentine et est rapidement devenu incontournable en équipe nationale, allant même jusqu’à mettre 2 buts en 4 matches de Coupe d’Asie des Nations 2019. Un parcours stoppé net en huitième de finale par la surprenante équipe du Qatar, futur vainqueur de la compétition. Il n’en fallait pas plus pour voir de nombreux recruteurs venir aux nouvelles concernant la plus grande promesse du football asiatique, auteur également de 12 buts en championnat d’Irak. Habile des deux pieds, et d’un bon jeu de tête grâce à sa taille (1m83), Ali est capable de marquer dans quasiment toutes les positions.

Mohanad Ali refuse Manchester United et la Juventus Turin !

Un profil complet qui a vu de nombreux recruteurs l’approcher et dresser des rapports dithyrambiques à son sujet depuis quelques mois. Finalement Al Shorta, le club de Mohanad Ali, annonçait fin janvier avoir refusé des propositions de « la Juventus, de l’AEK Athènes, du Benfica, de Galatasaray, de Genk et du club émirati Al Aïn. » Parmi ces offres, celle de la Juventus était la plus élevée (1,75 M€). Pas suffisant pour faire fléchir la direction du club irakien qui souhaitait se donner du temps. Deux mois et demi plus tard, la donne a visiblement changé à Al Shorta, qui domine largement le championnat. Et surprise, le club irakien est désormais prêt à céder sa pépite au plus offrant moyennant plusieurs millions d’euros.

Mais ce qu’ils n’avaient pas vraiment prévu, c’est que le joueur lui-même ne souhaite pas rallier l’Europe comme l’explique le vice-président du club Wahab Al-Taei malgré plusieurs offres fermes émanant notamment de Manchester United ou encore de la Juventus Turin. « Manchester United a fait une offre pour Mohanad Ali, comme la Juventus, Benfica et Galatasaray entre autres. Mais il refuse les offres européennes pour des raisons personnelles et familiales, préférant Al-Ain. Nous essayons de le convaincre d’aller en Europe. » Il faut dire que les propositions européennes sont plus conséquentes que celle émanant du club des Émirats arabes unis. Dès lors, un bras de fer inédit pourrait avoir lieu entre le joueur et son club pour sa future destination.