Le Bayern et son entraîneur toujours dans la tourmente

Niko Kovac est de plus en plus sous pression, peut on lire en Allemagne. Le Bayern Munich qui menait 3 buts à 1 s’est finalement fait rejoindre en toute fin de match. Les Bavarois s’en sortent finalement avec un match nul (3-3) et perdent une nouvelle fois des points. Ils restent 5e, à 9 points du leader du championnat Dormund. D’après le journal Bild, les jours de l’entraîneur Niko Kovac sont comptés, et les déclarations du président du club, Uli Hoeness, laissent penser que Kovac ne devrait pas faire long feu du côté du Bayern. « C’est un jour difficile pour nous. Il y a un besoin interne de discussion. Nous devons nous réunir. Ce qui est arrivé est inacceptable. », a-t-il déclaré.

Pogba vers l’Italie, De Gea au PSG ?

En Angleterre, c’est un champion du monde fait les gros titres. Il s’agit de Paul Pogba. Le Daily Star qui explique que l’Inter pourrait offrir deux joueurs à Manchester United en vue de faire venir La Pioche. Il s’agit du défenseur Milan Skriniar et Ivan Perisic, deux joueurs désirés par Mourinho depuis longtemps rapporte le tabloïd. Et dans le Daily Mail , on apprend qu’un autre taulier des Red Devils pourrait faire ses valises pour atterrir au PSG. Le concerné n’est autre que le gardien espagnol David De Gea, qui pourrait bien venir dans la capitale française pour 60 millions de Livres, soit près de 68 millions d’Euros, selon le journal anglais.

« Dembélé, à temps »

Dans la presse catalane, on ne parle que du nouveau sauveur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Lui qui était au plus bas ces dernières semaines, et qui était critiqué par ses coéquipiers comme Luis Suarez. Le Français remplaçant au coup d’envoi, a marqué le but de l’égalisation à la 89ème minute. Il a ainsi permis aux Blaugranas d’arracher le match nul 1-1 face à l’Atlético de Madrid. « Dembélé à temps » titre Mundo Deportivo. Et pour Sport, c’est Dembélé qui a « réveillé le Barça ».