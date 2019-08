Ismaël Bennacer se souviendra longtemps de cet été 2019. Vendredi, le milieu de terrain a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. L’ancien d’Arsenal a été meilleur joueur du tournoi. Après avoir célébré ce titre au pays, Bennacer (Empoli) est arrivé à Milan ce lundi pour finaliser son transfert. Il a en effet, passé sa visite médicale avant de s’engager en faveur de l’AC Milan.

Le milieu de terrain arrive en provenance d’Empoli où il a été l’une des sensations de la dernière saison de Serie A. Si son équipe a été reléguée, le natif d’Arles a crevé l’écran du haut de ses 21 ans. Doué avec le ballon, il dispose également d’une belle science du placement et s’est affirmé comme le parfait liant entre le milieu et l’attaque. Si bien que son départ du club toscan semblait inéluctable. C’est donc après 77 matches (2 buts et 7 passes décisives) avec Empoli, que le joueur passé par Arsenal a décidé de rejoindre l’AC Milan.

Fier de renforcer son milieu de terrain, les Rossoneri n’ont pas hésité à se féliciter par le biais d’un communiqué : « l’AC Milan (le club) annonce la signature d’ Ismaël Bennacer de l’Empoli FC. Le milieu de terrain algérien a signé un accord jusqu’en 2024 avec les Rossoneri ». Cette transaction représente un joli coup de la part des Lombards, d’autant que le milieu était courtisé un temps par l’OL.

Ready to fight Ismaël ?

Bienvenu Bennacer ! #ForzaMilan pic.twitter.com/nKb3r8dmaD — AC Milan (@acmilan) August 4, 2019

