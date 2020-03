Il y a quatre jours, Michel Hidalgo, grande figure du football français, fêtait ses 87 années. Alors que le football mondial est quasiment à l’arrêt dû à la crise du Coronavirus, le natif de Leffrinckoucke, dans le nord de la France, s’est lui aussi éteint en ce jeudi 26 mars 2020. Pour les plus jeunes, ce nom ne vous dit probablement rien pourtant c’est lui le premier sélectionneur des Bleus à être titré lors du Championnat d’Europe 1984 avec une victoire en finale contre l’Espagne.

Michel Hidalgo, ex-sélectionneur des Bleus, est mort à l’âge de 87 ans, a annoncé sa famille à France Info en ce milieu d’après-midi. Avant d’être sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo a vécu de grands moments de sa carrière au Stade de Reims, évoluant avec Raymond Kopa. Il a été finaliste de la Ligue des Champions le 13 juin 1956, s’inclinant contre le Real Madrid (4-3) en marquant l’ultime but du Stade de Reims, qui donnait alors l’avantage aux Français, lors de cette finale peu après l’heure de jeu (66e).

Un après carrière riche en émotions

Il aura été, toujours en tant que joueur, champion de France à plusieurs reprises. En 1955 avec le Stade de Reims de Kopa et Glowacki notamment, mais aussi avec l’AS Monaco, le dernier club de sa carrière, en 1961 et 1963. Après, il fut un entraîneur de haut niveau en étant sélectionneur des Tricolores pendant huit années (1976-1984), avec qui il sera couronné champion d’Europe, comme susmentionné, lors de l’Euro 1984, en France.

A l’initiative du Club des Internationaux de Football, de nombreux joueurs des promotions 78, 82 et 84 de l’Équipe de France se sont retrouvés ce mercredi 12 février 2020, à Marseille autour de Michel Hidalgo. La #Solidarité n’est pas une Légende ! #CIF pic.twitter.com/bjC8WuWuC3 — @CIF (@cif_officiel) February 14, 2020

Après sa carrière, il deviendra directeur technique national. Poste qu’il quittera en 1986 pour rejoindre Bernard Tapie, alors nouveau grand patron de l’OM. Il sera ensuite manager des Phocéens jusqu’en 1991. On le retrouvera notamment en 2016 dans la Cité Phocéenne pour évoquer l’Euro, qui va avoir lieu quelques mois plus tard et surtout en 2020 quand ses anciens joueurs de 1984 sont venus lui rendre hommage. Un grand nom du football français nous quitte ce jeudi.