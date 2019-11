13 octobre 2018. L’AS Monaco annonce l’arrivée de Thierry Henry au poste d’entraîneur principal. Un pari énorme de la part de l’écurie princière qui décidait de confier les clés d’une équipe en pleine crise à un technicien peu expérimenté. Adjoint de Roberto Martinez en sélection belge, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone était enthousiaste et très motivé à l’idée de relever son premier grand défi en tant que coach. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme il l’espérait. Malgré sa bonne volonté, l’ASM a continué à s’enfoncer dans la crise. Alors qu’il comptait sur le mercato d’hiver pour relancer la machine monégasque, avec notamment l’arrivée de Cesc Fabregas, Henry s’est fait couper les ailes en plein vol.

En effet, les pensionnaires du stade Louis II ont décidé de le remercier à la fin du mois de janvier et ont fait appel à Leonardo Jardim, qui a fait son grand retour quelques mois après son départ. Après cette expérience désastreuse, Thierry Henry souhaitait tout de même reprendre du service. Ces derniers mois, son nom a été associé à plusieurs clubs ou équipes nationales. On a évoqué un retour au sein de la sélection belge, mais également d’un intérêt de clubs européens et du New York City FC en Major League Soccer.

« L’Impact de Montréal a annoncé jeudi l’embauche de Thierry Henry »

Mais finalement, le champion du monde 98 va officier dans un autre club de MLS. Ce jeudi après-midi, la chaîne de télévision canadienne TVA Sports a révélé que Thierry Henry allait devenir le nouvel entraîneur-chef de l’Impact Montréal. Une formation chapeautée par Wilmer Cabrera après le départ de Rémi Garde à la fin du mois d’août. Une information officialisée dans la foulée par le club. Henry prendra ainsi les commandes de l’équipe pour la nouvelle saison.

« L’Impact de Montréal a annoncé jeudi l’embauche de Thierry Henry à titre d’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal. Henry a signé une entente de deux ans, assortie d’une option pour 2022. Henry, 42 ans, est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du soccer mondial. Après une illustre carrière de 20 ans, Henry a pris sa retraite comme joueur professionnel le 16 décembre 2014. Il était ensuite devenu entraîneur au sein de l’académie du club anglais Arsenal, en février 2015 », peut-on ainsi lire sur le communiqué du club montréalais. L’occasion pour lui de retrouver un banc et prouver qu’il est bien fait pour ce métier, après son passage raté à l’AS Monaco.