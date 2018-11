Un résultat positif pour s’adjuger définitivement la première place. Deux mois après son succès dans l’Hexagone (2-1), l’équipe de France retrouvait ce vendredi soir les Pays-Bas à Rotterdam dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Premiers du groupe 1 de la Ligue A, les Bleus avaient seulement besoin d’un point pour assurer leur première place. En face, les Oranjes devaient s’imposer pour relancer la poule avant un dernier match contre l’Allemagne, décisif en cas de succès ce soir donc. Afin d’aller chercher cette victoire importante, Ronald Koeman optait pour un 4-3-3 et un Depay à la pointe de l’attaque. Côté français, Didier Deschamps alignait un 4-2-3-1 sur le papier avec Digne côté gauche ou encore Nzonzi au milieu. Rapidement dans cette rencontre, les Oranjes prenaient possession du ballon et les hommes de Ronald Koeman mettaient en place leur jeu face à des Bleus plutôt bas sur le terrain, et Wijnaldum butait rapidement sur Lloris (2e).

Sur leur première offensive, les champions du Monde répondaient mais la tête de Griezmann était captée par Cillessen (10e). Cependant, les locaux remettaient rapidement le pied sur le ballon et ne le lâchaient plus. Trouvé sur une ouverture, Babel servait d’ailleurs Depay derrière lui et la frappe du joueur de l’OL terminait sa course dans les gants de Lloris, toujours vigilant (13e). Mbappé tentait lui sa chance en première intention à l’entrée de la surface et voyait le ballon terminer en tribunes (15e). Et dans ce premier acte, les Oranjes dominaient clairement les débats, avec notamment 80% de possession au bout d’une vingtaine de minutes ! Le temps défilait et Pavard décochait une frappe puissante qui frôlait la barre transversale (29e). Et après un centre tendu intéressant de Digne un peu trop haut pour Giroud au premier poteau (34e), les Oranjes ouvraient le score avant la pause. Après un premier arrêt de Lloris devant Babel, Wijnaldum envoyait le cuir au fond des filets au niveau du point de penalty (44e, 1-0). Suffisant pour regagner les vestiaires devant au tableau d’affichage.

Des Bleus à l’agonie !

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps conservait la même équipe, tout comme Ronald Koeman. Et comme en première période, les Bleus subissaient le jeu néerlandais. Dès la 50e minute, Pavard réalisait un sauvetage en sortant une frappe de Babel. Et plus le temps passait, plus les champions du Monde prenaient l’eau dans leur moitié de terrain. Sur un corner, van Dijk prenait le dessus sur Nzonzi mais sa tête passait juste au-dessus (60e). Et dans le but français, Lloris était vraiment dans un grand soir, malgré ce but encaissé en première période. Juste après l’heure de jeu, le capitaine tricolore réalisait une double-parade devant Dumfries (62e), bien plus entreprenant que Digne sur ce coup. Didier Deschamps lançais alors Sissoko et Dembélé à la place de Matuidi et Giroud (65e), mais cela ne changeait rien. Car derrière, Lloris devait encore sauver les meubles à plusieurs reprises. Sur un coup-franc tiré par Depay, le portier de Tottenham se couchait bien sur sa gauche pour envoyer le ballon en corner (73e).

Ensuite, le numéro 1 français sortait deux frappes du joueur de l’Olympique Lyonnais (75e, 76e), totalement oublié par la défense tricolore, dans le dur durant toute la rencontre. Pour tenter de durcir son entrejeu, Didier Deschamps faisait finalement sortir Nzonzi pour donner du temps de jeu à Ndombele (81e). De son côté, Ronald Koeman ne réalisait pas le moindre changement jusqu’à la 86e minute. Et après les trois changements en fin de rencontre, les Oranjes doublaient la mise. M. Taylor désignait le point de penalty pour une faute de Sissoko sur De Jong. Depay transformait d’une panenka (90e+6, 2-0). Les Bleus s’inclinaient donc 2-0. Le match entre l’Allemagne et les Pays-Bas lundi sera donc décisif dans ce groupe, et la France pourrait perdre sa première place et donc dire adieu au prochain tour.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : F. de Jong (8) très serein dans l’entrejeu, le joueur de 21 ans a fait une grosse impression. Il a récupéré de nombreux ballons et a été crucial dans la conservation, avec un taux de passes réussies très élevé. Avec un positionnement très bas, il a n’a pas échappé à la comparaison avec Sergio Busquets, tant les similitudes dans le jeu étaient flagrantes, à l’image d’une sublime ouverture de l’extérieur du pied pour Wijnaldum (84e). Il a très bien contenu Kylian Mbappé lorsque ce dernier a été replacé derrière Griezmann. Dans les dernières secondes, il a obligé Lloris à une parade monstrueuse (90e+3), avant d’obtenir un penalty pour une faute évitable de Sissoko (90e+4).

Pays-Bas

Cillessen (6,5) : le gardien remplaçant du FC Barcelone a connu une rencontre relativement calme, à l’image de sa première mi-temps. Il a d’abord sorti une bonne tête de Griezmann (9e). Benjamin Pavard a ensuite tenté sa chance au premier poteau, mais sa frappe est passée de peu au-dessus (29e). Au retour des vestiaires, seul Antoine Griezmann l’a une nouvelle fois sollicité, sans l’inquiéter plus que cela (71e).

Dumfries (6,5) : le latéral du PSV Eindhoven n’a pas été très en vue en première mi-temps, mais il a bien combiné avec ses compères de l’attaque et s’est révélé dans le second acte. Il s’est offert un rush solitaire mais a buté sur Lucas Digne (56e), avant de trouver, en deux temps, de la tête puis du pied droit, Hugo Lloris sur sa route (62e).

de Ligt (7) : la pépite néerlandaise a tenu son rang en première période. Il est notamment bien intervenu devant Mbappé (11e). Au retour des vestiaires, il a mis a mal Giroud dans les duels. Sa collaboration avec Virgil van Dijk a été très solide face aux attaquants français, peu trouvés en bonne position et inoffensifs pendant l’intégralité du match.

van Dijk (6,5) : le capitaine de la sélection batave a fait parler sa solidité face aux attaquants français. En première période, il a réalisé une bonne intervention sur une passe de Mbappé (22e). Il s’est également offert une occasion, mais sa tête est passée au-dessus (59e). Un match correct pour le solide défenseur des Reds.

Blind (6,5) : l’ancien joueur de Manchester United a été inquiété en première période, avant d’aller mettre la pression sur Pavard. Il est d’abord arrivé en retard sur la première occasion des Bleus (9e), avant de sauver les siens au second poteau sur un centre dangereux de Digne (34e). Il s’est ensuite illustré avec un superbe débordement et un caviar pour Dumfries, incapable de marquer en deux temps (62e).

F. de Jong (8) : voir ci-dessus

de Roon (6,5) : assez discret en première période, il a cependant participé à la construction du jeu hollandais par de bons appels de balle et de bonnes passes vers l’avant. En seconde période, dans les temps forts, il a bien aidé ses attaquants, et défensivement, il s’est sacrifié pour aider ses axiaux.

Wijnaldum (7) : le joueur de Liverpool a été le plus dangereux en première période. Placé très haut sur le terrain, il a manqué une première énorme occasion, butant sur Lloris (2e), avant de trouver la faille après une frappe de Babel repoussée par le portier tricolore (1-0, 44e). Dans le second acte, il a beaucoup aidé dans la conservation de balle sans trop se montrer offensivement. Remplacé par Vilhena Trindade (87e).

Bergwijn (6,5) : le jeune joueur du PSV s’est montré inspiré dans le premier acte, en attestent notamment sa déviation pour Depay sur la première occasion hollandaise (2e), ou celle pour Dumfries sur l’occasion de l’attaquant lyonnais (13e). Mais il a trop peu été en position d’inquiéter Hugo Lloris pour espérer marquer son premier but en sélection. Remplacé par Promes (85e).

Depay (7,5) : après son doublé contre Guingamp, l’attaquant lyonnais a retrouvé sa sélection avec beaucoup d’envie. Il s’est d’abord montré altruiste pour trouver Wijnaldum (2e), avant de buter sur Lloris (12e). Après s’être montré collectif à plusieurs reprises, il a tenté sa chance sur coup-franc, mais Lloris l’a bien sorti (72e), avant que le capitaine français ne sauve les siens devant lui par deux fois (74e, 75e). En toute fin de match, après un penalty obtenu par Frenkie de Jong, il s’est offert un but d’une panenka bien sentie (2-0, 90e+5).

Babel (6,5) : après une première mi-temps très discrète, l’attaquant du Besiktas a profité d’une erreur de Nzonzi et Varane pour mitrailler Lloris. Ce dernier a pourtant sorti une superbe parade, mais Wijnaldum a suivi (1-0, 44e). Au retour des vestiaires, sa frappe a été contrée par Pavard (50e). Il a ensuite participé aux offensives hollandaises sans réussir à inquiéter Lloris, à l’image d’une frappe qui est passée largement au-dessus (82e). Remplacé par Aké (90e+1).

France

Lloris (7) : le capitaine des Bleus n’a pas attendu bien longtemps pour rentrer dans son match avec des arrêts dès les premières minutes face à Wijnaldum (2e) et Depay (13e). Pas inquiété par la suite, le joueur de Tottenham n’a rien eu à faire jusqu’à l’ouverture du score néerlandaise. Auteur d’une première parade devant Babel, il n’a pas pu sortir ensuite le tir de Wijnaldum (44e). Et dans le deuxième acte, il a véritablement sauvé les meubles ! Avec notamment un double-arrêt face à Dumfries (62e), et des parades devant Babel (63e), Depay (73e, 75e, 76e) et De Jong (90e+3), il a livré une grande prestation, jusqu’à encaisser un deuxième but avec ce penalty de Depay (90e+6). Les Bleus peuvent donc le remercier car le score aurait pu être bien plus lourd sans ses neuf arrêts...

Pavard (2,5) : dans une situation compliquée avec Stuttgart, le natif de Maubeuge était titulaire sur le flanc droit de la défense. Face à Babel ou encore Depay, il a réalisé quelques erreurs défensives, avant de reprendre petit à petit le dessus, avec par exemple une frappe juste au-dessus (28e) ou un tacle important (29e). Au retour des vestiaires, il a sorti une frappe de Babel (50e), avant de totalement sombrer, laissant tout le champ libre aux Oranjes. Une prestation très décevante.

Varane (3) : le défenseur du Real Madrid a été rapidement dans le dur en première période. Peu serein durant la majeure partie du premier acte, il a laissé trop d’espaces à Depay, par exemple sur sa frappe (10e). Et en deuxième période, comme tous ses partenaires, il a pris l’eau, manquant de solidité principalement, et se montrant imprécis dans ses relances.

Kimpembe (4) : titulaire aux côtés de Varane en l’absence d’Umtiti notamment, le joueur du Paris Saint-Germain a bien muselé Babel (12e, 21e), avant d’être surpris par une mauvaise tête de son coéquipier Nzonzi qui a directement redonné le ballon à l’attaquant néerlandais sur l’ouverture du score (44e). Au retour des vestiaires, il a longtemps été dans le dur mais n’a pas été le plus mauvais derrière.

Digne (2) : préféré à Ferland Mendy pour occuper le poste de latéral gauche, le joueur d’Everton a mal débuté sa partie, principalement sur le plan défensif, en laissant par exemple des espaces à Depay (2e). Mais sur le plan offensif, l’ancien défenseur du Barça a montré de belles choses, avec deux centres intéressants pour Griezmann (10e) et Giroud (34e). Cependant, dès la reprise, il a lui aussi levé le pied. Après avoir reçu un carton jaune (58e), il s’est fait manger par Dumfries sur une action (62e), avant de complètement abandonner son travail défensif.

Kanté (3) : indéboulonnable devant la défense française, le joueur de Chelsea a moins raflé les ballons ce soir. En première période, l’ancien joueur de Caen n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, la faute à un milieu néerlandais plus séduisant. Il a débuté sa deuxième période en prenant un carton jaune (50e), et a ensuite perdu de nombreux ballons. C’est simple, il a tout simplement été méconnaissable ce soir.

Nzonzi (2,5) : tout comme Kanté à côté de lui, le milieu de l’AS Roma n’a pas livré une belle prestation. Peu en vue dans le premier acte face à des Néerlandais qui avaient confisqué le ballon, l’ancien de Séville a cependant réalisé une erreur fatale, en manquant sa tête qui amène le but de Wijnaldum (44e). Pris par van Dijk sur un corner (60e), il n’a jamais réussi à relever la barre. Remplacé par Ndombele (81e).

Mbappé (2,5) : finalement placé dans le couloir gauche, le natif de Bondy a fait les mauvais choix, principalement en première période. Il a tenté de percuter avec sa vitesse mais n’a jamais réussi à faire la différence, lui qui n’a tenté sa chance qu’à une seule reprise (16e). Dans le deuxième acte, il a trop souvent oublié ses partenaires, ne jouant pas simplement en une ou deux touches de balle. Un match à oublier.

Griezmann (3) : titulaire côté droit plutôt qu’en numéro 10, le joueur de l’Atlético de Madrid a semblé en manque de repères. D’abord auteur d’une belle tête croisée cadrée (10e), il ne s’est ensuite plus montré devant. En défense, il est toutefois revenu à quelques reprises, comme sur ce beau geste défensif au retour des vestiaires (48e), mais ça n’a pas suffi ce soir, malgré une ultime tentative offensive (71e).

Matuidi (3) : placé côté gauche dans le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain a finalement pris place dans l’entrejeu. Après une première période quasiment traversée, le joueur de la Juventus a seulement eu le temps de réaliser un sauvetage devant Wijnaldum (57e), avant de céder sa place à Sissoko (65e). De retour avec les Bleus, ce dernier a concédé le penalty dans le temps additionnel.

Giroud (2) : encore une fois aligné à la pointe de l’attaque tricolore, l’avant-centre de Chelsea n’a pas marqué de points ce soir. Esseulé devant, il a touché très peu de ballons, et n’a rien eu à se mettre sous la dent dans la surface néerlandaise. Après quasiment une heure très décevante, il a été remplacé par Dembélé (65e), auteur de quelques accélération, mais c’est tout.