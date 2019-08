Comme chaque année, la FIFA dévoile le nom des 10 prétendants pour le Prix Puskás. Une récompense qui met en avant le plus beau but de l’année. Son nom est bien entendu un hommage au regretté attaquant hongrois Ferenc Puskás qui a marqué de son empreinte le football des années 1950. Parmi les vainqueurs, on retrouve de grandes stars comme Cristiano Ronaldo (2009), Neymar (2011), Zlatan Ibrahimovic (2013), James Rodriguez (2014) ou encore Mohamed Salah (2018). Toutefois, ce trophée met aussi en avant des joueurs moins exposés comme le Brésilien Wendell Lira. Vainqueur en 2015, ce dernier s’est ensuite reconverti dans le E-Sport. Le Malaisien Mohd Faiz Subri avait aussi raflé la récompense en 2016. Enfin, les femmes sont également représentées.

Pour cette édition 2019, on retrouve donc 10 joueurs qui ont inscrit de magnifiques buts lors de l’année en cours. Les réalisations qui ont eu lieu après la clôture de la liste en 2018, soit après le 3 septembre étaient également éligibles. On retrouve logiquement un ancien vainqueur. Régulièrement nommé pour ce trophée, Zlatan Ibrahimovic est plébiscité pour une magnifique reprise de volée acrobatique contre le Toronto FC. Souvent dans les dix nommés, Lionel Messi a été impressionnant une fois encore. Si plusieurs réalisations de la Pulga auraient pu figurer dans cette sélection, c’est son ballon piqué contre le Real Betis Balompié qui a retenu l’attention du jury.

Trois femmes parmi les candidats

En décembre dernier, Andros Townsend avait nettoyé la lucarne d’Ederson Moraes avec Crystal Palace contre Manchester City. Une reprise de volée fluide et puissante qui a été mise en avant. Le Brésilien du RB Leipzig, Matheus Cunha figure dans cette liste avec son but face au Bayer Leverkusen. Auteur d’un magnifique contrôle orienté devant Wendell, il a ensuite battu Lukas Hradecky d’un ballon piqué. Meilleur buteur de Serie A l’an dernier, Fabio Quagliarella a vu son but contre le Napoli où il se fend d’une Madjer acrobatique être retenu. L’ancien Rennais Juan Fernando Quintero avait marqué un sublime coup franc enroulé au premier poteau contre le Racing Club de Avellaneda. Il est en concours avec les autres candidats suite à cette réalisation.

Dernier homme de cette liste, le Hongrois Daniel Zsori a claqué un magnifique ciseau avec Debrecen contre Ferencvaros. Un véritable délice pour les yeux. Trois femmes se glissent également dans cette sélection pour le Pris Puskás. La Camerounaise Njoya Ajara a marqué un sublime but en Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. Avec un crochet ravageur puis une frappe croisée, elle a battu la gardienne adverse. L’Américaine Amy Rodriguez qui évolue au Royals De l’Utah est récompensée pour une belle frappe enroulée contre les Chicago Red Stars. Enfin, Billie Simpson qui joue avec l’équipe féminine de Cliftonville en Irlande du Nord voit son but du milieu de terrain faire partie de cette liste. Les votes sont ouverts ici. Parmi ces 10 buts, les 3 qui auront recueilli le plus de votes seront départagées par le choix du juri. Le vote sera clôt le 1er septembre à minuit.

#PUSKAS AWARD The ten candidates have been revealed Vote now — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

