En 2016, lorsque Manchester United avait finalisé le retour de Paul Pogba à Old Trafford pour 105 M€, Mino Raiola avait vécu un formidable été. Un été très juteux puisque le Français avait, avec Zlatan Ibrahimovic ou encore Henrikh Mkhitaryan, permis au fameux agent de multiplier les opérations juteuses. Trois ans plus tard, l’Italo-Hollandais devrait à nouveau renflouer comme il se doit son compte en banque, tant ses protégés ont la cote sur le marché des transferts. Et encore une fois, Paul Pogba jouera le rôle de la poule aux oeufs d’or.

Lié à Manchester United jusqu’en 2021, le champion du Monde tricolore n’a toujours pas prolongé son bail. Fortement courtisé par un Zinedine Zidane fan de son talent, Pogba est loin d’être pressé de parapher un nouveau contrat. Une situation qui a convaincu les dirigeants mancuniens de vendre leur milieu de terrain. Une opération qui s’annonce très juteuse pour Raiola puisque son poulain risque fort d’être une nouvelle fois transféré en échange d’une somme égale ou supérieure à 100 M€. Spécialiste dans la négociation de commissions et bonus en tous genres, Raiola peut déjà se frotter les mains. Et ce n’est pas tout.

Pogba et de Ligt en têtes d’affiche

À 19 ans, Matthijs de Ligt fait partie, avec Frenkie de Jong, des deux talents de l’Ajax Amsterdam les plus médiatisés et les plus courtisés. Si de Jong a déjà trouvé preneur, de Ligt a tous les grands d’Europe à ses pieds et notamment la Juventus et le FC Barcelone qui souhaite réunir les deux grands amis de l’Ajax. Une situation largement profitable pour Raiola qui sait que son poulain sera vendu à un prix très intéressant (au moins 70 M€). Et encore, les enchères pourraient grimper en flèche en cas de sacre européen du club batave. Viennent ensuite d’autres dossiers non négligeables.

En froid avec Carlo Ancelotti au Napoli, le nouveau capitaine des Partenopei, Lorenzo Insigne, est annoncé partant par l’ensemble de la presse italienne. Une bonne nouvelle pour Mino Raiola. Ce dernier a en effet récemment récupéré la gestion des intérêts de l’Italien dont la valeur marchande est estimée à 100 M€ par le président napolitain, Aurelio de Laurentiis. Vous l’avez compris, c’est une nouvelle juteuse opération qui se profile à l’horizon pour Raiola. En Angleterre, le désir d’Arsenal de se séparer d’Henrikh Mkhitaryan n’annonce pas un transfert XXL, mais cela n’empêchera pas l’agent superstar d’y trouver son compte.

En position de force dans les dossiers Kean et Balotelli

Enfin, les deux prochains joueurs cités ne vont peut-être pas être transférés, mais la renégociation de leur contrat pourrait rapporter gros. Nouvelle star montante de la Juventus, le jeune Moise Kean (19 ans) est devenu l’un des dossiers chauds de la direction bianconera. Sous contrat jusqu’en juin 2020, l’international transalpin se trouve dans une situation contractuelle très favorable vis-à-vis du club piémontais. En clair, soit il prolonge à prix d’or, soit un ténor de la scène européenne viendra le chercher. Enfin, comment ne pas évoquer le cas de Mario Balotelli.

Parti de Nice, Super Mario a signé pour six mois seulement à l’Olympique de Marseille, à des conditions financières très avantageuses négociées par Raiola. Auteur d’un excellent début de parcours sous le maillot phocéen (7 buts en 11 matches de Ligue 1), Balotelli aime Marseille et l’OM sait qu’il lui sera difficile de trouver un attaquant de cette envergure l’été prochain si l’Italien ne prolonge pas. Surtout si la Ligue des Champions, voire la Ligue Europa, ne sont pas au rendez-vous la saison prochaine. Là encore, Raiola et son client se trouveront en position de force. Bref, vous l’aurez compris, Mino Raiola aura pas mal de travail ces prochaines semaines, mais cela en vaudra le coup !