Après bientôt trois saisons passées à Manchester United, Paul Pogba (26 ans) semble ne plus avoir envie de s’éterniser dans le nord-ouest de l’Angleterre. Ravi de faire son grand retour à Old Trafford en 2016, le milieu de terrain n’a pas réalisé le retour fracassant dont il rêvait. Certes, il a notamment remporté une Ligue Europa avec les Red Devils en 2017, mais son conflit larvé avec José Mourinho et l’impuissance mancunienne à pouvoir jouer les premiers rôles en Premier League ainsi qu’en Ligue des Champions pèsent lourd.

Un constat peu reluisant qui a d’ailleurs conduit le champion du monde tricolore à pousser un coup de gueule après l’humiliante défaite de MU à Everton (0-4). Un sentiment de frustration qui, selon certains observateurs espagnols, viendra valider l’annonce faite par Marca concernant le désir de Pogba de faire ses valises l’été prochain. Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid a également marqué le point de départ d’un nouveau feuilleton mercato avec le Français en héros principal.

Le Real Madrid et le PSG comme seules options

Et si certains médias ibériques indiquent que Mino Raiola et sa gourmandise financière légendaire pourraient toutefois compliquer les choses avec la Casa Blanca, L’Equipe indique pour sa part qu’un départ de l’ancien Bianconero se dessine bel et bien. Ainsi, Pogba aurait confié à certains de ses coéquipiers « sa lassitude et son envie d’ailleurs » selon le quotidien sportif. De leur côté, les dirigeants mancuniens n’auraient pas l’intention de revenir à la charge pour une prolongation. Ils estimeraient avoir suffisamment fait d’efforts pour leur milieu et attendraient surtout un signe de sa part.

Résultat : MU sera OK pour vendre son joueur cet été afin d’éviter un prix à la baisse dans un an, lorsqu’il ne restera plus qu’une année de contrat au Frenchie. Sur le papier, tout semble donc réuni pour que le natif de Lagny-sur-Marne fasse à nouveau ses adieux à Old Trafford. Reste qu’aujourd’hui, seuls deux clubs pourraient s’offrir le Français d’après L’Equipe : le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. La Juventus aurait en effet abandonné l’idée d’un retour de la pioche dans le Piémont et le FC Barcelone a déjà trouvé chaussure à son pied avec le Batave Frenkie de Jong. Affaire à suivre.