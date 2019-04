C’est une défaite qui passe mal du côté de Manchester United. Humiliés 4-0 par un Everton en feu dimanche, les Red Devils ont passé un sale après-midi à Goodison Park et déclenché la fureur de leurs supporters. L’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer est allé s’excuser auprès de ceux qui avaient fait le déplacement, ainsi que plusieurs joueurs. Mais pas Paul Pogba, ce qui lui a valu une avalanche de messages désagréables sur les réseaux sociaux et des invitations claires à rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Médiocre, à l’instar de ses coéquipiers, sur le terrain, Pogba est revenu sur cette déculottée au micro de Sky Sports. Avec une donne dose d’excuses.

« Ce n’est pas bon pour Manchester United, pour l’histoire du club ou pour les fans. Ce que nous avons fait n’est pas bon du tout. Perdre un match est quelque chose de très grave que nous ne voulons pas quand nous sommes dans la course pour le Big Four et perdre 4-0 également. (…) Sans être irrespectueux et je ne manque pas de respect par rapport à Everton, mais la façon dont on a joué ... Ma performance personnelle, celle de l’équipe, celle de tout le monde a été irrespectueuse. Nous ne nous sommes pas respectés ainsi que le club et les supporters », a-t-il lâché.

Il a aussi dévoilé le discours de Solskjaer après la rencontre. « Nous avons laissé l’entraîneur parler, le staff parler, et ils ont dit la vérité. Ils ont expliqué leur point de vue sur le match et que nous ne nous étions pas respectés. Ce que nous avons fait sur le terrain n’est pas respectueux envers nous-mêmes, envers le staff, les gens, tout le monde. Nous n’avons pas rendu la confiance et c’est ce qui m’a mis en colère. Nous voulons faire mieux et nous le devons. La réaction doit arriver », a-t-il poursuivi. Paul Pogba semble avoir pris la mesure du résultat enregistré dimanche, qui pourrait bien sceller l’avenir de plusieurs de ses coéquipiers à Manchester United.

Pogba annonce une réaction contre Manchester City

Surtout, cela ajoute encore plus de pression aux Red Devils à deux jours d’affronter Manchester City en match en retard de Premier League (match à suivre en direct sur Foot Mercato), dans un choc capital pour le titre et pour la qualification en Ligue des Champions. « Les fans veulent une réaction des joueurs et notre seule manière de s’excuser auprès d’eux est de tout donner sur le terrain, de faire de notre mieux, de se créer des occasions, de marquer, de bien défendre, de travailler pour l’équipe. On peut perdre des matches, mais avec une bonne performance et de la fierté sur le terrain », a lancé le milieu français.

Pogba veut se racheter et quoi de mieux que la réception du voisin City ? Même si certains fans savent qu’une victoire face aux Citizens pourrait offrir le titre à l’ennemi Liverpool… La saison passée, Manchester United avait retardé le sacré de City en s’imposant 3-2 à l’extérieur après avoir été mené 2-0, grâce notamment à un doublé du Français. « J’aime jouer contre les grandes équipes, les grands joueurs. C’est un match que j’attends, au cours duquel j’apprends beaucoup et je gagne de l’expérience. Je veux juste bien jouer contre cette équipe. C’est beau de stopper ce genre d’équipes, on veut les battre car pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs ». Manchester City est prévenu. Pogba et les Red Devils ont à cœur de se racheter et espèrent mener lui la vie dure mercredi soir !