On démarre cette semaine avec les jolies fresques sur Zidane en Russie, l’accueil fou des Bleus après leur victoire face à l’Argentine, Mendy et Mbappé qui trollent Griezmann, la photo émouvante de Cristiano Ronaldo qui aide Cavani à sortir du terrain, le rappeur 6ix9ine qui joue avec Mario Balotelli, ou encore la toile qui se moque de l’élimination de l’Argentine, et plus précisément Messi.

On poursuit avec CR7 qui marque dans un angle improbable, suivi de la réponse de Neymar, la nouvelle coupe de Chicharito, l’imitation de la célébration de CR7 par un fan, des enfants qui reproduisent les événements forts du football, la réaction de Dani Alves sur le but du Brésil, le joli costume d’un Japonais dans les tribunes, la famille Zidane en vacances et même le dégradé de Ramos moqué sur les réseaux sociaux.

On termine avec le nouveau chant sur Benjamin Pavard, repris par ses coéquipiers allemands, Kurzawa sur le toit d’une voiture à New York, les parodies de Neymar qui continuent, Pepe accueilli tristement par les Portugais, le montage amusant de Messi, CR7 et Neymar en Coupe du Monde, la vengeance de Griezmann à Pogba, James Rodriguez en pleurs après l’élimination de la Colombie, Maradona déchaîné suite au but de Mina et enfin, un résumé des grands joueurs éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.