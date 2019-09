La trêve internationale vient de se terminer, mais le Brésil a déjà les yeux rivés sur le prochain break. Une fenêtre lors de laquelle la Canarinha affrontera deux géants du football africain : le Sénégal et le Nigeria. Deux matches que le sélectionneur national Tite ne compte pas prendre à la légère. La CBF (fédération brésilienne) vient en effet de dévoiler la liste des joueurs retenus pour ce double affrontement.

Pas vraiment de grosses surprises au menu puisque la majeure partie des cadres est bien là. Ederson, Daniel Alves, Danilo, Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro (qui croisera donc à nouveau la route d’Idrissa Gueye), Arthur, Fabinho, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus et Neymar sont tous là. En revanche, deux surprises à signaler. Deux retours plutôt. Le premier est celui du défenseur de Flamengo Rodrigo Caio.

L’ancien pensionnaire de São Paulo avait connu la sélection entre 2016 et 2017. Mais le come-back le plus médiatique est celui de Gabriel Barbosa, dit Gabigol. Non convoqué depuis juin 2016, l’attaquant auriverde s’est refait la cerise depuis qu’il est rentré au pays après ses échecs cuisants à l’Inter Milan et au Benfica. Avec Santos, il a inscrit 18 buts en 35 matches en 2018 avant de cartonner cette saison avec Flamengo (16 réalisations en 15 rencontres). En revanche, pas de trace de Vinicius Junior, qui avait pourtant fêté sa première sélection ce mois-ci face au Pérou.

La liste :

Gardiens : Emerson (Manchester City), Weverton (Palmeiras), Santos (Athletico Paranaense)

Défenseurs : Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), (Atlético de Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo).

Milieux de terrain : Casemiro (Real Madrid), Arthur (FC Barcelone), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern Munich), Lucas Paqueta (AC Milan).

Attaquants : Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City).

