Quelques heures après avoir officialisé l’arrivée de Bruno Guimarães, l’Olympique Lyonnais devrait annoncer sa deuxième recrue brésilienne de l’hiver. Mais celle-là, personne ne l’attendait vraiment. En effet, si les échos sur Guimarães ont rapidement été flatteurs, personne n’avait vu venir l’arrivée de Camilo (20 ans) chez les Gones. Libéré par son club, Ponte Preta (11e de 2e division brésilienne), le jeune milieu de terrain est déjà arrivé dans la capitale des Gaules pour finaliser l’opération.

Un transfert qui ne devrait pas coûter très cher au club de Jean-Michel Aulas puisqu’une indemnité de 2 M€ est évoquée au Brésil. Néanmoins, une question reste en suspens : qui est Camilo ? À quoi faut-il s’attendre avec ce joueur ? Si les premiers avis sortis dans les médias ne sont pas forcément flatteurs, l’entraîneur du milieu de terrain, Jorginho, a dressé un rapide portrait du futur lyonnais pour le média local Futebol Interior.

Un joueur de caractère

« Le travail de la saison dernière porte ses fruits. Ce sont deux ventes (en plus de Camilo, Ponte Preta a aussi vendu Abner à l’Athletico Paranaense) qui ont rapporté de l’argent au club. Camilo est un joueur qui a beaucoup d’intensité. Il est rapide et possède une bonne lecture tactique », a-t-il déclaré, avant d’entrer un peu plus dans les détails. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jorginho, très proche de Juninho, n’a pas été avare en compliments.

« Camilo est un milieu relayeur qui recherche la surface de réparation adverse et qui marque des buts. Il est bon dans le marquage, fait peu de fautes et a une bonne condition physique. Il peut jouer au milieu de terrain, mais aussi à l’aile et au poste de latéral si le besoin s’en fait sentir. Il a du caractère et c’est quelqu’un de très professionnel. Tout ce que les clubs européens aiment ». Tous ces éloges se confirmeront-ils sur le terrain ? À suivre.