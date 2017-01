L’élimination précoce de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 a laissé des traces. Georges Leekens a démissionné de son poste de sélectionneur hier. Mais le président de la Fédération Algérienne de Football, Mohamed Raouraoua, a lui aussi été pointé du doigt. Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi sur le site officiel de la FAF, Raouraoua a fait une mise au point musclée.

« Jusqu’alors, le président de la Fédération algérienne de football ainsi que l’ensemble de ses membres se sont abstenus de réagir à une campagne de presse haineuse, incompréhensible, démesurée et calomnieuse suite à l’élimination de l’équipe nationale d’Algérie de la CAN-2017, on prête une déclaration publiée par une télévision privée et reprise par plusieurs médias au président de la FAF, imaginaire, fausse et mensongère. Certains médias semblent totalement ignorer les règles élémentaires d’éthique et de déontologie qui doivent caractériser le travail quotidien des professionnels de la presse.Je puis affirmer aujourd’hui que je n’ai fait aucune déclaration à qui que ce soit et que je ne ferai aucune déclaration à qui que ce soit sauf au site officiel de la FAF ou à l’agence nationale de presse APS. Encore moins, je n’ai strictement jamais déclaré que je n’avais de compte à rendre à personne. Cela est une affabulation et un grossier mensonge des auteurs de cette bêtise. Par contre, je déclare officiellement aujourd’hui et sur le site officiel de la Fédération algérienne de football que je reste et demeure respectueux des lois de mon pays, des statuts et des règlements de la Fédération Algérienne de Football. Le dossier de la dernière CAN-2017 sera examiné par le Bureau fédéral de la FAF dans sa prochaine réunion et sera soumis à la prochaine assemblée générale de la fédération. Dans l’intervalle et en tant que président élu respectueux de ses responsabilités et devoirs, je continuerai à assumer mes responsabilités jusqu’à la prochaine assemblée générale élective ».