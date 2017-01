Arsène Wenger avait mal vécu la fin de rencontre très tendue entre Arsenal et Burnley qui avait vu les Gunners s’imposer 2-1 après un penalty accordé à chaque équipe au bout du temps additionnel. Le coach français avait reconnu avoir bousculé et insulté le 4e arbitre.

La sanction est tombée ce vendredi soir et elle est lourde. L’entraineur d’Arsenal a pris 4 matches de suspension et a écopé d’une amende de 25 000 £ soit environ 29 000 €. Il reviendrait donc sur le banc de touche en Premier League au mois de mars.

Arsene Wenger will serve a four-match touchline ban after he admitted an FA misconduct charge : https://t.co/tXZVZ66G4u

— The FA (@FA) 27 janvier 2017