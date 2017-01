Absent lors de la reprise de l’entrainement dimanche avec les Girondins, l’attaquant uruguayen de 23 ans a fait savoir qu’il sera de retour mardi. Sanctionné par son club, il ne verra donc pas l’île de Ré, où l’ensemble du groupe est en stage jusqu’à mercredi.

Une situation qui ne plait pas à son président Jean-Louis Triaud, qui s’est confié à nos confrères de Sud-Ouest : « Ce n’est pas agréable mais c’est une demi-surprise avec les Sud-Américains. Il a soi-disant des excuses, un passeport à refaire de façon urgente. Je ne sais pas pourquoi il a attendu début janvier et ne l’a pas fait plus tôt quand il était là-bas. On ne va pas se taper la tête contre les murs. Il sera sanctionné et basta. » Rolan, auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison, ne retrouvera donc ses coéquipiers que jeudi.