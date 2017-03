Alors qu’il dévoilera bientôt sa liste pour les deux rendez-vous de ce mois de mars – un match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde contre le Luxembourg le 25 mars et un match amical contre l’Espagne le 28 mars – le sélectionneur de l’Équipe de France Didier Deschamps a accordé une interview au Parisien publiée ce mercredi. Dans cet entretien, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille a livré son analyse sur le travail d’Unai Emery au Paris-Saint Germain, évoquant notamment les chances du club de la capitale en Ligue des Champions, compétition qu’il a notamment remportée à deux reprises en tant que joueur (1993 avec l’OM et 1996 avec la Juventus Turin).

Deschamps a d’abord livré son regard sur Unai Emery dans le Parisien : « Laurent (Blanc) avait accompli un excellent travail récompensé par de nombreux titres nationaux, mais Paris avait coincé, à chaque fois, en quart de finale de la Ligue des Champions. Emery l’a remplacé. Il a pu y avoir, en début de saison, un peu de défiance à son adresse. Désormais, les résultats valident sa méthode. Il fait un bon boulot avec des idées différentes. Ibra parti, Cavani semble libéré. Il donne sa pleine mesure et se révèle plus efficace que le Suédois ». Le sélectionneur a ensuite donné son avis sur les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions : « Au début de la chaque saison, huit équipes, au moins, caressent cette ambition et sept ne vont pas y parvenir. Paris a le potentiel pour gagner cette épreuve ».