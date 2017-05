Le Parc OL n’a qu’un peu plus d’un an d’existence. Mais le stade situé à Décines, à quelques kilomètres de Lyon, a déjà vécu quelques soirées mémorables. Il y a eu le OL- Monaco de fin de saison dernière, où les Gones avaient explosé les Monégasques pour valider la deuxième place (6-1).

Il y aura maintenant ce jeudi 11 mai 2017, et cette rencontre face à l’Ajax. Certes, la « remontadajax » n’a pas eu lieu, à un but près, mais les supporters rhodaniens ont su pousser leurs joueurs tout au long de la partie. Mouctar Diakhaby s’avoue lui-même surpris par tant de ferveur : « Je n’ai jamais vu une telle ambiance dans un stade pour l’instant, même au Besiktas. Les 10 dernières minutes, c’était vraiment impressionnant, on ne s’entendait pas sur le terrain ».