OM : les grandes ambitions d’Amir Murillo en Ligue Europa

L’OM va vivre une fin de saison haletante. Bien que les objectifs d’Europe soient remis en question en Ligue 1 avec une neuvième place inquiétante à quatre journées de la fin, le club phocéen va tenter d’aller au bout en Ligue Europa. Bourreaux de Benfica lors des quarts de finale de la compétition, les Marseillais iront défier l’Atalanta Bergame en demi-finale du tournoi. Une opposition alléchante qui laisse espérer une finale pour l’OM à Dublin. C’est en tout cas l’objectif des Olympiens à en croire Amir Murillo. Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre face à Nice ce mercredi, le défenseur droit a affirmé que l’OM voulait jouer toutes les compétitions à fond :

«Non, on ne va laisser aucune compétition de côté. À l’OM, on doit essayer de tout gagner. On doit être compétitifs en championnat et en Coupe d’Europe. On récupère la plupart de nos blessés, donc on va pouvoir être compétitifs. Marseille a la capacité d’aller au bout dans cette compétition. On a les capacités pour le faire. L’Atalanta est une très bonne équipe avec de très bons joueurs qui fait une bonne saison. Mais on doit se concentrer sur le match de demain pour tenter de faire un bon résultat.» Le message est passé : Marseille va jouer crânement sa chance de partout.

