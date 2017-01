Ce jeudi soir, Manchester United s’est qualifié pour la finale de la EFL Cup aux dépens de Hull City, qui l’a pourtant emporté 2-1. Mais, José Mourinho, le coach des Red Devils, refuse ce score et notamment le penalty accordé aux locaux.

« Nous n’avons pas perdu. Le résultat final est 1-1. j’ai seulement vu deux buts. J’ai vu le but de Paul Pogba et leur but, qui était un fantastique but », a expliqué le technicien portugais à l’issue de la rencontre.