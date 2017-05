Sorti en cours de jeu (remplacé par Marchisio) contre l’AS Monaco mardi en demi-finale retour de Ligue des Champions (2-1), Sami Khedira craignait le pire pour sa fin de saison. Régulièrement trahi par les blessures au cours de sa carrière, l’international allemand risquait de rater la finale de la Coupe aux grandes oreilles contre le Real Madrid, son ancien club.

Mais le milieu de 30 ans a rassuré tout le monde en Italie : « Rien de sérieux. Je serai absent pour les prochains jours mais après, à nouveau capable d’aider l’équipe pour les matches décisifs » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Good news. It's nothing serious. I'll rest for the next couple of days but after that I'll be able to help the team in the decisive games. pic.twitter.com/u3MVt6sYsj

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 11 mai 2017