Peu de gens comprennent vraiment pourquoi Claudio Ranieri a été expulsé de la sorte, un an tout juste après l’exploit XXL du technicien italien avec les Foxes, champions de Premier League. Les hommages s’enchaînent et le plus marquant est sans doute celui de José Mourinho.

Après avoir posté un petit mot sur Instagram pour soutenir son homologue italien, l’entraîneur de Manchester United a arboré un sublime polo avec les initiales « CR » floquées sur la poitrine droite. Le Portugais s’est expliqué peu après sur la raison de ce geste. « Les deux lettres sur mon polo sont ses initiales, c’est mon petit hommage à quelqu’un qui a écrit l’une des plus belles histoires de l’histoire du football. » Classe et sympathique de la part du Special One, surtout quand on sait que les deux entraîneurs se sont plusieurs fois titillés par le passé.