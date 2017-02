Claudio Ranieri a été limogé ce jeudi soir, de son poste d’entraîneur de Leicester City. Il était en poste depuis le 13 juillet 2015 et a réussi l’exploit de gagner la Premier League avec Leicester. Plusieurs grands noms du football lui ont rendu hommage dans la nuit, dont l’une des références dans le métier d’entraîneurs, José Mourinho.

C’est via un post sur son compte Instagram que le Portugais a rendu hommage à l’Italien. Une photo des deux hommes, accompagnée d’une légende dithyrambique. « Champion d’Angleterre et manager FIFA de l’année viré. C’est le nouveau football Claudio. Garde le sourire mon ami. Personne ne pourra effacer l’histoire que tu as écrite. »