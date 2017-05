Radja Nainggolan est un milieu de terrain reconnu et surtout courtisé. L’Inter Milan a fait du Belge sa priorité sur le mercato estival d’après le Corriere Dello Sport. Même si on ne sait pas encore qui sera sur le banc des Nerazzuri la saison prochaine, les dirigeants savent que l’acquisition de l’actuel joueur romain serait un plus pour attirer un grand entraîneur.

En effet, Spalletti, Conte et Simeone sont évoqués et tous ont déjà essayé de recruter le milieu de terrain dans leur club respectif. Du côté du Diable Rouge, il attend de connaître le projet de la Louve pour la saison prochaine, mais en tout cas, il ne manque pas de prétendants.