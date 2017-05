Entre Patrice Evra et Christophe Dugarry, la guerre est déclarée. Le premier avait lancé les hostilités samedi dernier dans un entretien accordé à SFR Sport, affirmant que le consultant était « la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille ». Depuis, les deux hommes profitent de leurs interventions médiatiques pour se taquiner, et le champion du monde 1998 en a remis une couche après les fanfaronnades du latéral gauche suite à son but décisif contre Nice (2-1).

« Depuis trois mois et demi qu’il est à l’OM, c’est son meilleur match. Rien d’extraordinaire non plus, ce n’était pas non plus du Roberto Carlos. L’attitude de ce garçon quand ça ne marche pas avec des insultes ou son arrogance quand les choses marchent, c’est quelque chose d’assez unique. Il nous parle de confiance, c’est bien d’avoir confiance en soi. Mais il y a des attitudes qui sont juste incroyables. (...) À un moment ou un autre, il ne faut pas que se regarder soi-même et voir ce qui se passe autour », a-t-il lancé sur les ondes de RMC. La réponse du défenseur de l’OM ne devrait pas tarder.