Joueur historique du club bavarois où il joue depuis presque 16 ans (il a effectué deux saisons au VFB Stuttgart entre 2003 et 2005) Philipp Lahm a surpris tout le monde en annonçant hier qu’il mettrait un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison. Une décision qui a également surpris le Bayern Munich puisqu’il reste encore deux ans de contrat au joueur avec son club formateur. Le club a donné sa version des faits via un communiqué publié sur son site officiel.

« Le FC Bayern Munich est surpris par les actions de Philipp Lahm et de son agent. Uli Hoeness et moi (Karl-Heinz Rummenigge) avons tenu des conversations ouvertes, intensives et constructives au sujet de son éventuelle incorporation à la direction de notre club au cours des derniers mois. À la fin de la semaine dernière, il nous a finalement signalé qu’il n’était pas disponible pour un poste dans la direction du club et qu’il allait rompre son contrat, qui dure pourtant jusqu’au 30 juin 2018, à la fin de la saison » explique Karl-Heinz Rummenigge, président du club bavarois.