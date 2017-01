On se régale en Premier League dernièrement. Après l’incroyable but de Mkhitaryan lors du Boxing Day, c’était aujourd’hui au tour de Giroud d’inscrire un but sublime face à Crystal Palace. Sur un centre d’Alexis Sanchez, le Français s’est offert une aile de pigeon qui a touché la barre avant de se loger au fond des filets.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! Olivier Giroud vous souhaite la bonne année EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017