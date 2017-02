Andrea Belotti (23 ans) est l’une des révélations de la saison en Serie A. Avec 15 réalisations en 20 matches de championnat, le buteur du Torino confirme le talent déjà affiché la saison passée (12 buts en 35 apparitions). Forcément, de telles prestations ne laissent personne indifférent sur le marché. Tuttosport révèle ainsi que plusieurs grands d’Europe sont venus aux nouvelles pour l’international azzurro (5 sélections, 3 réalisations).

Les deux Manchester, City et United, l’ont ainsi observé in situ, tandis que Liverpool et Arsenal se sont renseignés. Le Real Madrid y penserait également au cas où il recruterait un attaquant cet été. Le Paris SG serait lui aussi venu aux nouvelles d’après le quotidien transalpin. Seulement, le Toro, fort d’un contrat récemment prolongé jusqu’en juin 2022, a fixé une clause libératoire à 100 M€. De quoi calmer les ardeurs de ses luxueux prétendants ?