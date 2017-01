Julian Palmieri est mécontent et le fait savoir. Samedi, les Lillois jouaient en coupe de France face à l’Excelsior, club réunionnais (victoire 4-1). Malgré un bon match, Patrice Collot décide de sortir l’ex-Bastiais à la 66e. Le joueur n’a alors pas serré la main de son entraîneur et est allé directement s’asseoir sur le banc. La confrontation s’est poursuivi jusqu’aux vestiaires après le match. Alors que le coach lillois félicitait ses joueurs un par un, Palmieri a refusé de lui taper dans la main en lui lançant « Je m’en bas les couilles je suis venu pour jouer. » S’en est suivi un tête-à-tête avant que Collot ne donne rendez-vous à son joueur. « On s’expliquera dans mon bureau lundi. »

Cependant, Julian Palmieri, contacté par L’Équipe, a tenu à calmer le jeu. « Il n’y a pas eu d’incident. Franchement, ce sont des trucs qui arrivent vingt fois par saison. Il y a eu un échange comme il y en a à tous les matches. Il m’a demandé pourquoi je n’étais pas content et j’ai expliqué que je prenais du plaisir sur le terrain. »