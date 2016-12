Alors que le transfert de Victor Lindelöf à Manchester United s’annonçait imminent, le défenseur suédois ne devrait finalement pas rejoindre Old Trafford cet hiver si on se fie aux informations de la BBC.

Et pour cause, José Mourinho souhaite qu’il rejoigne l’équipe cet été. Le média britannique affirme que le Portugais fait confiance à Phil Jones et à Marcos Rojo pour l’instant, et que l’arrivée du joueur de Benfica n’est donc pas indispensable pour l’instant.