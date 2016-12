Prêté cet été à la Juventus par le Bayern Munich, Medhi Benatia tarde encore à convaincre du côté de Turin. La faute à des prestations en demi-teintes et un Mssimo Allegri qui lui préfère Bonucci, Barzagli, Chiellini ou encore le jeune Rugani. L’heure est-elle alors de mettre un terme à un prêt jusqu’ici peu fructifiant ? Pas vraiment, si l’on en croit les propos accordés à SkySports par l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM.

« Allegri a opté pour d’autres options, je les respecte », a-t-il ainsi assuré. Et de préciser quant à la perspective d’un éventuel départ cet hiver : « En janvier, je resterai à la Juve (...) Je veux faire une belle Coupe d’Afrique des Nations. Ensuite je reviendrai et me tiendrai prêt. Quand on a fait appel à mes services, j’ai toujours donné le maximum. »