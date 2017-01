Suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre Metz et l’OL le 3 décembre dernier, la Commission de discipline a décidé de sanctionner lourdement les Grenats. « La Commission décide de sanctionner le FC Metz d’un retrait de trois points dont un avec sursis au classement. La rencontre sera rejouée à huis clos au Stade Saint-Symphorien à une date à déterminer par la Commission des Compétitions »,pouvait-on lire sur le site de la LFP ce jeudi soir.

Une sanction qui n’est clairement pas du goût de Philippe Hinschberger, coach du FC Metz, qui n’a pas caché sa colère sur les ondes de RMC. « On menait, et là on doit rejouer le match et on nous enlève deux points. Ça fait 5 pts de moins pour moi.Je déplore l’absence de solidarité du foot français.Pour moi cette sanction, ça ouvre des portes énormes. Ça peut arriver dans tous les stades. On ne s’attendait pas à ça. Le sentiment qui va dominer dans le vestiaire, ça va être le dégoût. », a-t-il déclaré. Le message est passé.