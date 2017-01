« Je me pose des questions sur le coaching de l’équipe, on est capable de faire des bons matches et après de tout laisser tomber. Je commence à en avoir plein le cul. On n’a pas les moyens de le licencier, qu’il fasse son boulot ». Ces mots de Louis Nicollin au sortir de la claque reçue par Montpellier face à l’Olympique Lyonnais (5-0, 32e de finale de Coupe de France) n’ont pas franchement plu à l’intéressé, Frédéric Hantz. Interrogé en conférence de presse, le coach du MHSC l’a publiquement fait savoir, avouant sa déception.

« J’ai été très touché. Une phrase me fait mal : on n’a pas les moyens de le virer, qu’il fasse son boulot. Pour moi, dans mon esprit, cela représente une rupture. e lui ai fait part de ma compréhension pour sa colère après le match à Lyon, mais aussi de mon étonnement au regard de ce que l’on vit ensemble depuis un an. Jusqu’à présent, avec Louis Nicollin, il n’y a jamais eu l’ombre d’un souci. Je l’appelle régulièrement et il n’y a jamais eu une remontrance de sa part, même dans les moments difficiles. Il m’a toujours soutenu… Aujourd’hui autour de lui, il y a des gens qui alimentent certaines informations. Il y a un avenir mais ce qui m’inquiète c’est que la dernière fois que Louis Nicollin a utilisé cette phrase c’était en septembre 2015, à l’encontre de mon prédécesseur : Rolland Courbis. On sait comment cela a fini. À travers cette déclaration, je suis jeté aux loups par rapport à l’environnement et à mon vestiaire. Il se crée une faille car il va y avoir des interrogations sur la relation entre le président et moi », a-t-il lancé, relayé par Ouest-France. Ambiance...