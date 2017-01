Prêté par Anderlecht à Montpellier, Anthony Vanden Borre va prendre sa retraite à 29 ans. La presse belge affirme en chœur ce matin que l’ancien grand espoir du football belge estime que le corps et la tête ne suivent plus après treize années de carrière professionnelle passées dans 6 clubs professionnels (Anderlecht, Genk, Fiorentina, Genoa, Portsmouth et donc Montpellier).

Après 10 matches avec le club héraultais, dont le dernier le 4 novembre, Vanden Borre a préféré dire stop en plein milieu de la saison par respect pour Montpellier et pour que le MHSC puisse le remplacer durant le mercato d’hiver. L’ancien international belge (28 sélections) devrait annoncer officiellement sa décision dans les prochains jours.