Romain Alessandrini s’est exilé aux États-Unis, un choix qui paraissait étonnant quand on sait que l’ancien Marseillais a seulement 28 ans. Mais l’attaquant se montre performant. Et il l’a encore fait hier soir. Le Français a marqué un doublé avec son club de Los Angeles face au New York Red Bulls (1-3).

Alessandrini a aidé son club à renouer avec la victoire, qui n’avait plus gagné depuis le 7 avril dernier. « C’est une victoire très importante, on poursuit sur notre lancée de la deuxième période du match de la semaine dernière (ndlr : nul 2-2 contre Chicago après avoir été mené 2-0). On a mérité cette victoire, à nous de continuer à jouer avec cet état d’esprit, » a déclaré le Français dans des propos rapportés par RMC.