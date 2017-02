Le FC Nantes a obtenu le prêt de Sergio Oliveira (24 ans) dans les dernières heures du mercato. Lors de la présentation du milieu portugais sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2020, le coach de Canaris Sergio Conceição s’est frotté les mains de cette opération, puisqu’il tient son jeune compatriote, qui a notamment disputé les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, en très haute estime. « Sergio Oliveira peut jouer 6, 8 ou 10. On verra selon les matches. Sergio Oliveira a une bonne frappe, il a un bon esprit. Il vient d’une excellente école, celle du FC Porto. Sergio Oliveira apportera de la qualité technique. J’espère qu’il continuera son évolution et sa qualité avec nous », a-t-il glissé, expliquant même que le natif de Paços de Brandão pourrait étendre son bail sur les bords de l’Erdre en cas de belles performances.

« Il vient pour six mois comme il peut rester longtemps, comme je l’avais fait au Standard de Liège », a-t-il glissé. L’intéressé, lui, a promis beaucoup de travail. « Je suis un travailleur, je n’ai pas peur de ça. Physiquement, je me sens au top pour débuter ici. Habituellement, je joue numéro 8. Mais je peux également jouer 6 ou 10. Je sais que le FC Nantes est un club historique, un des plus titrés de France. Le FC Nantes est sur une bonne dynamique, j’ai envie de contribuer à cet élan. Le travail, le travail et rien que le travail », a-t-il lancé. Il n’y a plus qu’à !