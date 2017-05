Sollicité par le FC Porto pour venir diriger les joueurs des vice-champions du Portugal, Sérgio Conceição devrait tout de même bien rester au FC Nantes cet été. L’entraineur lusitanien a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2020 avec les Canaris et Waldemar Kita ne souhaite absolument pas s’en séparer.

« Ils le veulent, mais il n’en est pas question. Je ne lui en parle même pas, parce qu’il ne veut pas partir. On a encore eu une réunion de travail mardi, très constructive. On est en train de révolutionner le club pour lui. Comment on ferait sinon ? » a expliqué Waldemar Kita dans l’Equipe.